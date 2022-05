The Wilds 3 potrebbe essere già stata rinnovata da Prime Video, anche in assenza di un annuncio ufficiale: la serie drammatica/mistery, ambientata su un’isola deserta con un gruppo di giovani donne alle prese con un controverso esperimento sociale, dovrebbe tornare il prossimo anno nel catalogo del servizio streaming di Amazon con una nuova stagione.

The Wilds 3, a quanto pare, dovrebbe entrare in produzione a breve, poco dopo il debutto della seconda stagione arrivata su Prime in questo mese di maggio, insieme a molte nuove uscite.

Una prima conferma su The Wilds 3 sembra arrivare, infatti, da un volto del cast. In una recente intervista con Authority Magazine, l’attrice Sophia Ali, che nella serie interpreta Fatin Jadmani, ha parlato dei suoi prossimi progetti: tra questi, ha confermato l’imminente partenza delle riprese della terza stagione.

Al momento, sto lavorando a The Wilds, che è su Amazon e dovrebbe iniziare presto le riprese per la terza stagione, quindi sono entusiasta di questo. Mi piace il mio personaggio nello show, Fatin, e guardare la direzione che prende mentre cresce dato che il personaggio è più giovane di me. È quasi divertente in un certo senso vedere dove la porta la vita e sentire come se avessi già vissuto quelle cose. Al di fuori di questo, mi piacerebbe entrare in un ruolo nel futuro che è completamente fuori dal mio personaggio e affrontare una nuova sfida.

Le riprese di The Wilds 3 sarebbero dunque in procinto di partire: la serie sembra non subire la concorrenza di un format simile e altrettanto (se non più) popolare come Yellowjackets, rivelazione della stagione in corso. Anche quest’ultima serie è stata recentemente rinnovata e proseguirà con una seconda stagione su ShowTime attesa già entro il 2022.

