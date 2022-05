Giornata cruciale per quanto riguarda i biglietti di Monza-Pisa, in riferimento alla finale di andata in programma giovedì sera in Lombardia, visto che la squadra di casa ha ottenuto un piazzamento peggiore durante la stagione in Serie B. Ieri, sul nostro magazine, abbiamo portato alla vostra attenzione alcune anticipazioni sulla partita di ritorno con un articolo specifico, ma oggi tocca concentrarsi sulla prima sfida. Già, perché soprattutto per i tifosi ospiti ci saranno forti limitazioni che dovranno essere prese in esame secondo quanto trapelato in mattinata.

Primi dettagli emersi per i biglietti di Monza-Pisa dedicati ai tifosi ospiti oggi sul web

Il quantitativo di biglietti di Monza-Pisa riservato alla tifoseria nerazzurra, in primo luogo, dovrebbe essere assai ridotto. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, l’apposito settore avrebbe una capienza di appena 677 posti, con sold out praticamente scontato, considerando anche l’entusiasmo che accompagna ed accompagnerà la squadra in trasferta. Ufficialmente, la prevendita dovrebbe essere iniziata alle ore 12 di oggi martedì 24 maggio 2022, con la possibilità di assicurarsi il ticket presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

Scendendo ulteriormente in dettagli, emerge che i biglietti di Monza-Pisa per i tifosi ospiti non potranno essere acquistati online. Allo stato attuale i ticket risultano acquistabili solo nei punti vendita della Provincia di Pisa, aggiungendo in questo modo una limitazione ulteriore a tutti coloro che intendono raggiungere Monza giovedì sera. Gli orari indicati nel nostro articolo di oggi potrebbero essere oggetto di variazioni, a seconda di eventuali valutazioni da parte delle autorità competenti.

Vi faremo sapere appena verranno a galla ulteriori informazioni per quanto concerne i biglietti di Monza-Pisa, in attesa di capire come verrà organizzata tutta la macchina dell’ordine pubblico verso domenica. I due sold out sono praticamente scontati secondo quanto raccolto oggi.