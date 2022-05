Per accogliere nel modo giusto il proprio piccolo che presto verrà al mondo, la futura mamma è importante che cominci per tempo a pensare al suo guardaroba, o quantomeno ai vestitini ideali da far indossare al bebè nei primissimi giorni di vita. Per farlo correttamente è indispensabile riflettere sul periodo dell’anno in cui si prevede la sua nascita, oltre al clima che probabilmente ci sarà. Soprattutto se si tratta di una bimba, c’è davvero da sbizzarrirsi nella scelta dei vestiti neonato femmina : stile e dettagli possono variare molto in base al periodo dell’anno.

Abbigliamento per neonati: consigli generali

Generalmente quando bisogna iniziare a scegliere i vari capi d’abbigliamento per neonati, ci si basa su degli elementi specifici. Ecco qualche consiglio

La comodità è la regola essenziale

Normalmente tutti i capi d’abbigliamento realizzati per i neonati, devono avere come peculiarità fondamentale quella di essere comodi. Difatti si tratta di una caratteristica indispensabile, per quanto concerne questa tipologia d’abbigliamento. Vale anche – forse soprattutto – per i vestiti neonato femmina, soprattutto quelli particolarmente ricercati e femminili. Sì a gonnelline e abitini, ma sempre nel rispetto della libertà di movimento del piccolo.

Attenzione ai tessuti traspiranti

Un altro punto essenziale è quello di verificare la presenza della funzione traspirante, che una tutina per bambino deve assolutamente avere. Oltre a essere adatta per qualsiasi stagione. Infatti come si sconsiglia vivamente di coprire il neonato in modo eccessivo durante l’estate, allo stesso tempo si consiglia di evitare di vestirlo con delle tute troppo pesanti nel corso della stagione invernale; meglio avere un abbigliamento per neonati a strati.

Per evitare che il bimbo possa sentire molto caldo o freddo, è fondamentale effettuare una corretta valutazione sulla tipologia d’abbigliamento, andandosi a basare sulle effettive temperature.

Abbigliamento per neonati con caldo e col freddo

Per l’estate le tutine di cotone prive di maniche e di pantaloni, sono certamente la scelta migliore. Possono anche avere dei volant o una gonnellina, così da divenire vesti neonato femmina a tutti gli effetti.

Del resto il cotone è un tessuto che non causa arrossamenti cutanei al bambino, ecco perché si sconsigliano totalmente i tessuti costituiti da fibre sintetiche. Questo genere di fibra non è assolutamente adatta per l’abbigliamento per neonati.

Quando la giornata è particolarmente afosa, si può anche scegliere di non utilizzare le tutine, lasciando il neonato con dei semplici body in cotone; vanno bene anche per la notte.

I body giusti per neonati sono quelli che si aprono del tutto e che, quindi, non si devono sfilare unicamente dalla testa. Sono maggiormente indicati i modelli che dispongono di lunghe zip, per rendere più semplice il cambio del bambino. Le cuciture non devono essere spesse, per evitare sfregature sulla pelle del neonato. Inoltre è fondamentale provvedere a tagliare quelle etichette che si presentano troppo lunghe e che sono molto seccanti.

Nel periodo più freddo sono perfette le tutine in pile oppure in cotone felpato, a manica lunga e coi pantaloni che coprono o lasciano scoperto il piedino. In modo tale da riuscire ad affrontare al meglio i mesi invernali, proteggendo nel modo giusto i neonati.

Volete scegliere dei vestiti neonato femmina più raffinati per occasioni speciali? In questo caso si possono scegliere le tutine realizzate in velluto nei colori che prediligete. Però è di importante tener presente che il velluto deve essere presente unicamente all’esterno. Quindi non deve entrare a contatto con la pelle delicata del bimbo, in quanto rischierebbe di irritarsi.

Cosa scegliere fra i colori per l’abbigliamento per neonati

L’abbigliamento ovviamente si deve sempre scegliere in base al sesso del neonato, tranne se non preferiate orientarvi sui modelli unisex.

Se ad esempio bisogna comprare dei vestiti neonato femmina, in tal caso prima di tutto si deve decidere il colore. Per chi è amante delle tradizioni, il classico rosa corrisponde sicuramente alla tonalità scelta. Un aspetto importante da non sottovalutare è quello di non scegliere dei vestiti neonato femmina impreziositi da ricami in pizzo sulle maniche o sul colletto, poiché potrebbero graffiare le bimbe in modo accidentale, irritando la pelle.

Mentre per il maschietto, la scelta dei colori blu e bianco è sicuramente quella più attuata, per quanto riguarda l’abbigliamento per neonati. Per un tipico stile marinaresco.

Abbigliamento per la notte

Per la notte si può indirizzare la propria scelta verso il pigiama neonato oppure il sacco per neonati. Alcuni genitori fanno dormire il figlio col pigiama e avvolto nel sacco, ma ciò può rappresentare una scelta giusta solo se si abita in presenza di temperature particolarmente rigide, oppure quando in casa non si è provvisti di riscaldamento. Altrimenti questo tipo d’abbigliamento potrebbe risultare piuttosto scomodo per il neonato. Difatti quest’ultimo potrebbe sentire un caldo eccessivo, sentendosi troppo coperto e conseguentemente non riuscirebbe a dormire bene.