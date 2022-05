La Xiaomi Mi Band 7 è ai blocchi di partenza per il suo lancio nell’evento Xiaomi di domani 25 maggio. Il produttore asiatico ha confermato il lancio del suo nuovo fitnesss tracker nei giorni scorsi e in queste ore è trapelato un video che dovrebbe mostrare il teaser del dispositivo, così come riportato anche dal sito specializzato Xiaomiadictos.com.

Prima di analizzare qualche dettaglio del filmato, è utile ribadire che la presentazione del successore della Band 6 sarà solo cinese e dunque per il lancio “occidentale” ci sarà ancora da aspettare. Ne è una riprova anche il fatto che il teaser in esame è in lingua giapponese e non fa riferimento a lanci di natura globale. Da domani, in effetti, conosceremo le specifiche tecniche del dispositivo ma per la sua vendita anche in Italia passeranno settimane se non mesi. La cosa non stupisce, visto che verrebbe ribadito lo stessa schema di lancio del 2021 per la Band 6 appunto (arrivata poi nel nostro paese nel modello NFC molto dopo la controparte standard).

Dalle immagini della video anteprima della Xiaomi Mi Band 7 apprendiamo un po’ di dettagli. Esattamente come anticipato anche nella giornata di ieri grazie al packaging del dispositivo trapelato, ci sarà a disposizione un display AMOLED da 1.62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel (circa il 25% più esteso rispetto al corrente modello). Dovrebbe esserci a bordo della band anche la funzione Always on Display per alcuni quadranti, una batteria da 180mAh e naturalmente anche il supporto NFC. Tra le funzioni software certe del fitness tracker ci sarà sempre il monitoraggio della frequenza cardiaca, quella della saturazione dell’ossigeno nel sangue, del sonno, del ciclo, delle calorie bruciate e probabilmente molte più tipologie di allenamenti pronti per essere tracciati. Solo qualche ora ci separa dal lancio e ne sapremo di certo di più.

