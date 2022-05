Sarà domani 24 maggio la giornata in cui faremo la conoscenza della prossima Xiaomi Mi Band 7, insieme ai Redmi Note 11T, 11T Pro e 11T Pro+. Lo schermo del braccialetto intelligente dovrebbe confermarsi del 25% più ampio rispetto all’attuale generazione, a cui si affiancherà forse anche una batteria dalle dimensioni più generose. Parliamo di un display AMOLED da 1.62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel (un aumento notevole rispetto ai 486 x 152 pixel precedenti).

Non mancherà l’AOD per alcuni quadranti, come pure la sveglia intelligente sulla base dei dati del sonno, il risparmio energetico avanzato, il GPS integrato, una batteria da 180mAh e l’NFC. La Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe poter monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, alcune attività sportive e le condizioni metereologiche della vostra città. Il braccialetto intelligente dovrebbe anche includere la connettività Bluetooth 5.2 e la resistenza all’acqua fino a 5ATM (come emerge dalla presunta confezione di vendita apparsa online nelle scorse ore sulle pagine del noto portale ‘ithome.com‘).

Come potete vedere anche voi, trattasi di un modello altamente competitivo, e che offre diversi punti di forza in più rispetto al precedente Mi Band 6 (che non farete fatica a reperire presto ad un prezzo inferiore). A proposito del costo, purtroppo non abbiamo ancora indicazioni da darvi in tal senso, ma facilmente la prossima Xiaomi Mi Band 7 potrebbe presentare un cartellino un po’ più alto del solito vista l’integrazione del GPS e la presenza di uno schermo più grande del 25%, che non è affatto poco per un device di questo genere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

