Hanno fatto pace e annunciano un grande progetto insieme per la città di Milano, ma non c’è (per ora) una canzone all’orizzonte. Il progetto che unisce nuovamente J-Ax e Fedez ha uno scopo nobile e ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di oggi a Palazzo Reale a Milano, come comunicato da Fedez sui social questa mattina.

La presentazione del progetto è attesa alle ore 12.00. “Lavoro con la mia squadra a questo progetto con anima e corpo da mesi. Non vedo l’ora”, le parole di Fedez tra le storie su Instagram. Poi si lascia riprendere mentre, in sella ad una Vespa con la moglie Chiara Ferragni è in partenza, forse proprio per raggiungere la location della conferenza stampa prevista in tarda mattinata alla presenza di Fedez e di altre personalità di rilievo.

Fedez e J-Ax hanno fatto pace

Con un post sui social, Fedez e J-Ax hanno ufficializzato di aver fatto pace. La voce era in rete già dai giorni scorsi ma solo ieri i due rapper sono apprui di nuovo uniti, in video come in foto. Annunciando ai fan di essere tornati amici hanno anche comunicato nuovi ed imminenti progetti insieme, nati da un’idea di Fedez. Perché Fedez e J-Ax avevano litigato.

Il grande progetto di Fedez e J-Ax per Milano

Tutti i dettagli sul progetto di Fedez e J-Ax per la città di Milano saranno disponibili dopo la conferenza stampa delle ore 12.00.

