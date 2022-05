SWAT 6 è stata rinnovata, sul filo del rasoio, da CBS, ma non potrà contare su uno dei suoi volti storici, che esce di scena al termine della quinta stagione del dramma d’azione.

Attenzione Spoiler!

SWAT 6 dovrà fare a meno di una delle sue protagoniste storiche: Lina Esco ha annunciato che lascerà la serie e non apparirà nella prossima stagione, in quella che ha presentato come “una delle decisioni più difficili che io abbia dovuto prendere“. La trama propiziatoria dell’uscita di scena Esco ha preso forma alcune settimane fa, quando l’agente Christine “Chris” Alonso ha detto al collega e migliore amico Jim Street di aver deciso di lasciare la SWAT per prendere il posto di Mama Pina, la donna che gestisce un rifugio per le donne immigrate in fuga da violenze domestiche e situazioni di pericolo. Ora che la donna è ricoverata in ospedale, Alonso intende continuare la sua opera.

Così SWAT 6 non avrà più l’agente Alonso in squadra: nel finale di stagione in onda domenica sera, dopo aver passato la notte con Street per la prima volta, Chris ha vissuto il suo ultimo giorno alla SWAT. L’attrice Lina Esco ha commentato così il suo addio alla serie, di cui è stata anche regista di un episodio in questa stagione, al suo debutto dietro la macchina da presa:

Dare vita a un personaggio forte, intelligente e bisessuale come Chris Alonso è stato sia un piacere che una potente opportunità per aumentare la visibilità di diverse donne ovunque. Cinque anni dopo, lascio la SWAT per intraprendere nuove attività creative. Chris non si tira mai indietro davanti all’ignoto e come attrice e regista, sono entusiasta di uscire dalla mia zona di comfort e intraprendere anch’io un nuovo capitolo.

Non proseguire la sua avventura in SWAT 6 è stata comunque una scelta sofferta, ha aggiunto Esco:

Detto questo, questa è una delle decisioni più difficili che io abbia dovuto prendere. Sarò per sempre grata alla mia famiglia SWAT – ai miei colleghi cast, sceneggiatori e produttori – per questo viaggio incredibile. Per gli incredibili fan di SWAT, voi siete il cuore dello spettacolo. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto e per aver camminato accanto a me durante tutto il viaggio di Chris!

Gli showrunner di SWAT 6 non hanno ancora annunciato chi sarà la new entry che occuperò il vuoto lasciato dall’agente Alonso, ma a loro volta, hanno rilasciato una dichiarazione di commiato:

Per cinque stagioni e 106 episodi, abbiamo avuto il piacere di vedere Lina Esco dare vita a Chris Alonso in SWAT: quando Lina è venuta da noi un anno fa per esprimere il suo desiderio di perseguire altre sfide, abbiamo tutti lavorato duramente per tutta la stagione per dare a Chris un adeguato congedo, sapendo che personaggio importante e iconico sia stato per il nostro pubblico. Lina ci ha premiato in questa stagione con interpretazioni elettrizzanti e un ottimo lavoro nella regia di un episodio. Quello che Lina ha portato allo show, e quello che Chris ha rappresentato per il nostro pubblico, sono difficili da sostituire. Ci mancherà Chris, ma ci mancherà soprattutto Lina, le auguriamo buona fortuna per tutto ciò che sceglierà di fare dopo.

