Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito della produzione e di conseguenza dell’uscita dei nuovi iPhone 14. Già, perché se da un lato si discute molto delle differenze tra i modelli che faranno parte di questa serie, come abbiamo osservato con alcuni approfondimenti durante lo scorso fine settimana, allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione ai rapporti tra Apple e i suoi fornitori. Alcuni equilibri potrebbero venir meno, con tutto quello che ne consegue in termini di tempistiche per l’esordio sulla scena. Vediamo come stanno le cose a fine maggio.

Occhio a BOE e alla produzione degli iPhone 14: uscita in ritardo a causa del display?

Gli ultimi aggiornamenti, ad esempio, ci dicono che BOE deve ancora ricevere l’approvazione da Apple per la produzione di pannelli OLED per la prossima serie di smartphone iPhone 14. Questo quanto riportato durante il weekend da The Elec. Ci sono rumors secondo cui la società sarebbe stata sorpresa a cambiare la larghezza del circuito dei transistor a film sottile sui pannelli OLED realizzati per iPhone 13 all’inizio di quest’anno. Vicenda che avrebbe indispettito Apple, intenzionata a fare un passo indietro in termini di collaborazione tra i due brand.

Come sempre avviene in questi casi, i condizionali sono d’obbligo, visto che non abbiamo dichiarazioni ufficiali da prendere in esame per quanto concerne la produzione di iPhone 14. Ci sono rumors secondo cui il produttore di display cinese avrebbe inviato un dirigente di livello C e dipendenti al quartier generale di Apple in seguito all’incidente, per spiegare le ragioni per le quali hanno cambiato la larghezza del circuito dei transistor. Un modo per chiedere alla mela morsicata di iPhone di approvare la produzione di pannelli OLED per iPhone 14, ma non hanno ricevuto una risposta chiara ed ufficiale.

Staremo a vedere come finirà questa storia e se condizionerà la produzione di iPhone 14.

