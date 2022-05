C’è un pieghevole in particolare che potrebbe presto fare scalpore, ovvero il Motorola Razr 3, che dovrebbe presentare specifiche tecniche da vero top di gamma. Come riportato da ‘notebookcheck.net‘, il device sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 (lo ha di recente svelato Shen Jin, CEO di Lenovo, su Weibo).

Un notevole passo in avanti per il prossimo Motorola Razr 3 rispetto alla generazioni che lo hanno preceduto, specie visto e considerato che gli appassionati hanno sempre contestato alla casa alata di non aver finora dotato il dispositivo pieghevole a conchiglia di un processore top di gamma. Il terminale dovrebbe includere anche uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD a refresh rate a 120Hz, uno schermo secondario esterno, 8/12GB di RAM, 256/512GB di storage interno, la connettività 5G, la tecnologia UWB e Android 12. La fotocamera principale dovrebbe includere un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, Omnivision OV50A con rilevamento di fase quadrupla e focus su tutta la matrice) ed un ultra-grandangolare e macro da 13MP. La fotocamera interna, invece, presenterà un sensore da 32MP (Omnivision).

Come potete notare, questa volta puntare sul prossimo Motorola Razr 3 potrebbe significare accaparrarsi un top di gamma in piena regola, e non soltanto un device pieghevole fine a sé stesso, come a qualcuno era sembrato in passato. In fondo, visto quanto si spende per portarsi a casa un terminale così equipaggiato, è anche giusto presenti a bordo specifiche tecniche di un certo livello, specie se è del processore che si parla, ovvero di una delle componenti più rilevanti del comparto tecnico di qualsiasi macchina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

