In tanti in queste ore si chiedono quando gioca Sinner al Roland Garros. Dopo un anno in crescita, forse non come qualcuno si aspettava, ma in ogni caso condita da una parziale evoluzione del suo gioco che fa ben sperare per il futuro, bisogna capire quali siano le prospettive per il prestigioso torneo francese. Un appuntamento molto atteso, dunque, quello di domani. A maggior ragione dopo aver ben figurato a Roma un paio di settimane fa contro un giocatore decisamente in forma come Tsitsipas. Lo avevamo preannunciato con il nostro articolo dedicato, al netto dei soliti problemi fisici che ne hanno limitato in parte il rendimento.

Le ultime notizie su quando gioca Sinner al Roland Garros in vista del match contro Fratangelo

Facciamo il punto della situazione, a partire dalle informazioni su quando gioca Sinner al Roland Garros. Il match contro Fratangelo, secondo le indicazioni ufficiali, dovrebbe partire attorno alle 11 di martedì 24 maggio. Detto questo, ci sono alcune considerazioni da fare, in vista di un percorso che si spera possa essere molto lungo. Del resto, la condizione del ragazzo appare in crescita ed allo stato attuale ci sono tutti i presupposti per fare bene in occasione di uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione.

Come stanno le cose? Le ultime indicazioni ci dicono che Sinner sta bene, considerando il fatto che a Roma abbiamo osservato un netto miglioramento delle sue condizioni generali. Aggiungo che, almeno sulla carta, ha un buonissimo tabellone e potrebbe far bene. Dunque, Sinner, ha un calendario apparentemente facile in vista dei primi turni. In linea puramente teorica, prima della semifinale gli avversari più duri potrebbero essere Rublev che ha già battuto due volte negli ultimi scontri diretti e Medvedev.

Quest’ultimo, va detto, sulla terra non è imbattibile e non appare nel suo miglior momento forma. Dunque, ora sappiamo quando gioca Sinner al Roland Garros.

