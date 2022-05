Ci sono problemi WindTre in questo lunedì 23 maggio. Il servizio di rete dell’operatore unificato mostra dei malfunzionamenti diffusi per quanto, almeno per il momento, non si possa parlare di vero e proprio down. Le anomalie non mancano dunque e pure le richieste di assistenza per un veloce ritorno alla normalità.

Il portale Downdetector segnala qualche centinaio di testimonianze di utenti interessati proprio dai problemi WindTre odierni. Non c’è un’area specifica del nostro paese interessata dalle difficoltà di queste ore. Le difficoltà interesserebbero l’utenza italiana dunque a prescindere dal luogo di residenza o dal luogo dove comunque si trovano in queste ore. Ad essere particolarmente colpito dal disservizio è il funzionamento della reta, come già indicato: la connettività è completamente bloccata o anche molto rallentata proprio in queste ore.

Non sono pervenuti ancora feedback da parte dell’operatore che chiariscano il perché dei problemi WindTre attuali. Possiamo auspicare che siano in corso degli interventi tecnici per una soluzione repentina delle problematiche ma è impossibile stabilire se ci sarà un rapido ritorno alla normalità. In attesa che il servizio torni a funzionare per il meglio. va ricordato che l’assistenza WindTre risponde al numero 159, attraverso l’app dell’operatore, l’assistente digitale Will e i canali social Facebook e Twitter della società.

Aggiornamento 16:45 – Permangono i problemi WindTre odierni per quanto le anomalie già discusse non si siano trasformate in un vero e proprio down del servizio. Ad essere sempre compito è il servizio di connessione da smartphone per il vettore unificato e continua a non esserci un’area geografica del nostro paese interessata dai malfunzionamenti. Piuttosto, le testimonianze di errori si stanno registrando da nord a sud, senza alcuna distinzione.

Continua a leggere su optimagazine.com