Mi lascio andare scivolando sulle onde che mi portano ad incontrare persone, anche se a me sconosciute, che il mio istinto mi dice possono crescere la mia conoscenza e riempire il cuore di frequenze forti e positive. Sapevo che PIER GIORGIO CARIA era molto conosciuto in un mondo dove spiritualità si fonde con presenze extraterrestri. Poi un giorno Marina Tonini mi ha detto che avrei dovuto conoscerlo e mi ha dato il suo numero di telefono. Ho aspettato a chiamarlo e, quando l’ho fatto, mi è sembrato naturale proporgli una conversazione documentata con la mia telecamera. Lui ha deciso di venirmi a trovare. Il 12 maggio 2022 è arrivato nello studio di WE HAVE A DREAM con alcuni suoi amici collaboratori, anche loro muniti di telecamere perché, dopo aver soddisfatto le mie curiosità, voleva a sua volta intervistarmi. E così è stato.

La mia conversazione con lui è durata quasi 3 ore e l’ho pubblicata integrale su www.redronnie.tv e suddivisa in quattro parti su Youtube.

Parte 1 – Dio, reincarnazione, scienza, era dell’acquario, libero arbitrio

Ho iniziato chiedendogli della sua infanzia in Sardegna.

Ecco alcuni appunti estrapolati dal nostro dialogo:

Vogliono cambiarci DNA. Attacco all’umanità. Profezie. Risveglio delle coscienze fa paura ai potenti. Prevedere o provocare? Dio. Libero arbitrio. Aspirazione alla felicità, anche da chi fa il male.

Reincarnazione. Battiato “Siamo angeli immortali…”

Libero arbitrio di sbagliare?

Vogliono distruggere i 5 sesti dell’umanità per salvare il pianeta.

Dove mangia 1 carnivoro mangerebbero 10 vegetariani.

Canapa sostituita dalla plastica.

Natura, 4 regni: minerale, vegetale, animale e umano.

L’uomo afferma: “Io sono”

Negli animali accoppiamenti regolati dalla natura. L’uomo fa sesso quando gli pare e piace.

Non siamo liberi perché imprigionati in un corpo.

Racconto a Cuba con Palomino.

Il desiderio legato al corpo non dà felicità.

La dimensione in mondi più redenti stabilisce etica del corpo.

Oggi scienza schiava del capitale

Guerra spirituale dove piccola parte di uomini cercano di liberarsi.

Questo toglierà il male dalla terra.

Nell’aldilà non c’è libero arbitrio

Il Vangelo è imperniato di karma e reincarnazione. Causa ed effetto.

Il cattolicesimo non nasce da Cristo ma da Costantino il Grande che nel 325 dopo Cristo lo ha fondato.

Il ritorno del Cristo. Lui rappresentava l’era dei pesci e tornerà adesso nell’era dell’Acquario.

La fisica quantistica insegna che al 99% siamo acqua.

Era dell’acquario cambierà i valori. Lusso oggi è anacronistico.

Riscaldamento climatico. Scie chimiche. Gates vuole oscurare il sole

Il corpo ha limiti ma monaci vivono senza mangiare o al freddo

Tante religioni nel nostro mondo. Però tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Ci sono leggi naturali.

Scienza dello spirito e della materia.

Studiare le leggi tecniche per migliorare le capacità dell’uomo. Possiamo dominare la materia.

Il soprannaturale è un altro aspetto della natura che ancora non conosciamo. Anima e corpo fisico sono entità dominate dallo spirito. Posso uscire dal corpo e resistere al freddo o la bilocazione.

Uomo raggiunge piena espressione nella settima dimensione quando diventeremo noi stessi Dio. E allora si accende un sole.

Parte 2 – Sardegna, avvistamenti UFO, Eugenio Siragusa, Vangelo, sei alieno?

– Prima di ridecollare e andare in altri pianeti, Pier Giorgio Caria nasce in Sardegna. Dove?

Nato a Baratili San Pietro il 16.2.59. Mondo naturale dove l’albero era mio fratello. Non c’era nulla. Come nel 1700 del continente. Non c’era acqua in casa. Ambiente naturale. Rispetto a quel mondo lì oggi la Sardegna è un cadavere putrescente. Fin da bambino avevo oggetti colorati che mi ronzavano intorno. Dischi volanti. Primo avvistamento a 5 anni.

– Predestinato?

Vari avvistamenti (appuntamenti)

– Perché tanti avvistamenti?

Legame con questi esseri di cui ancora non avevo consapevolezza.

– Sei un alieno?

Dobbiamo aiutare. Qual è casa nostra? L’universo.

Africa, Villaggio Mali fatto pozzo.

– Marconi, Tesla erano elementi mandati a noi per evolverci la tecnologia? Leonardo Da Vinci veniva da mondo evoluto per aiutarci a crescere?

Esseri che sono missionari inviati in mondo a più basso tenore evolutivo per inseminare la scienza.

La nostra tecnologia ha però fatto anche la bomba atomica e costruito il 5G.

Arrivano missionari dall’universo per aiutare o tecnicamente o per spiegare nuove visioni della vita.

Tutti oggi vogliono successo, soldi, sesso, carriera, potere. Difficile ci sia un’evoluzione.

Tra i no siero e pro siero c’è poca differenza.

La nuova visione della vita deve scaturire da una nuova conoscenza, che ci viene da queste civiltà che vengono dal cosmo perché ci sia una nuova rivoluzione.

Questi esseri mi hanno cercato fin da bambino o forse determinato la mia incarnazione in questo pianeta per portare alla conoscenza delle persone una chiarezza, una bussola in un tema talmente temuto dal potere al punto che un articolo sul Financial Time il 10.12.2021 dice che la scoperta di vita extraterrestre più pericolosa per il sistema economico di quanto non lo sia la pandemia o lo scontro tra occidente e oriente.

La verità extraterrestre è pericolosa per i potenti che governano il mondo, non per la paura che l’uomo sappia che ci sono altri esseri intelligenti, ma per la loro filosofia, che se trova terreno nel cuore degli uomini sono fregati.

Già se sappiamo di essere eterni non abbiamo paura.

Ecco perché queste idee sono state manipolate in modo luciferino da Costantino nel 300.

Potere ricchezze.

Nelle lettere di San Paolo parlava di Chiesa come Ecclesia: assemblea.

In questa nuova era dell’acquario c’è una nuova visione come avvenne con il Cristo all’inizio dell’era dei pesci. Cristo morto in croce. La sua missione è per lo spirito. Disse anche:

“Non vi posso dire tutto. Ma me ne debbo andare altrimenti non può venire il consolatore, il Paraclito che vi dirà tutto quello che non vi posso dire.”

Il Paraclito in questo tempo è rappresentato da questi esseri cosmici, che sono gli angeli di ieri extraterrestri oggi, che inoculano nell’umanità principi di civilizzazioni.

Se Dio ha creato l’umanità ha previsto entità più evolute che ci debbono guidare. A volte dal mondo spirituale, a volte dal mondo cosmico, a volte si incarnano come Gandhi.

Tutti ci insegnano l’amore.

La religione se ci porta alla guerra è demoniaca.

Non è stato corrotto il Vangelo, ma l’insegnamento. Ci trovo karma, reincarnazione. Il Vangelo è un manuale di scienza. Non è organizzato schematicamente perché ai tempi di Cristo c’era la memorizzazione su detti orali.

Nel Vangelo dice cose contraddittorie. Tra i comandamenti 3 li aggiunse Mosè, come non desiderare donna d’altri. 7 Comandamenti.

Dio ha creato umanità ma poi ha previsto gli insegnanti. Gli extraterrestri sono maestri in scienze spirituali.

Nel mio caso incarnano essenza della loro missione.

– Continui il racconto della Sardegna? Eri rimasto al fatto di essere un ragazzo in mezzo alla natura.

Ho fatto vari lavori. Vigile urbano. Ferroviere. Ho letto libri di Paola Giovetti, Manuela Pompas. Un collega mi ha parlato di Eugenio Siragusa.

Chiamo Siragusa che dice che ci incontreremo, ma che prima dovevo andare nelle Marche per conoscere Filippo e Giorgio Bongiovanni.

Siragusa venne a trovare in sogno tre giorni consecutivi

Quando ho incontrato Siragusa ho pianto. Come se avessi rivisto mio padre. Legame in altre vite.

In un libro Siragusa tra scritto messaggi degli esseri astrali. Si chiamano così perché veniamo dagli astri.

Un maestro maya in Messico disse che viviamo nel sole. Cristo è lo spirito del sole incarnato: “Io sono la luce”. Il sole genera la psiche.

Parte 3 – Extraterrestri impedito a capi di stato viaggi sulla luna e nucleare

Libri del gruppo Circolo medianico della pace di Berlino (Ashtar Sheran).

Messaggi da Arcangelo Michele, capo delle milizie celesti.

– Conosci Siragusa e abbandoni il lavoro?

Mi sono aperto al Divino.

Franco Battiato conosceva Eugenio Siragusa e ha scritto “E ti vengo a cercare” pensando a lui. Siragusa era il contatto tra mondo extraterrestre e mondo umano.

Il primo incontro Siragusa lo ebbe nel 1962 ma prima esperienza il 25 marzo 1951. In lui ha preso corpo una entità superiore.

– Quindi un alieno è entrato in lui?

No, personificazione. Siragusa era un personificato.

– E Caria ha avuto personificazione?

Diciamo che ho avuto aiuto da queste entità. Quindi giro il mondo e conosco personalità e i grandi ricercatori americani e come spugna assorbo.

Alieni cercavano contatti perché non possono ancora atterrare.

– Ma noi possiamo andare in altri pianeti? C’è chi dice che non siamo mai stati sulla luna

Ci siamo stati. Sono accaduti dei fatti che… il potere ha in mano tutto, l’informazione ma anche la disinformazione. Deve gestire anche chi è contrario. Chi rompe le palle viene emarginato e chi porta avanti un discorso di negatività viene difeso.

Se è vera visita extraterrestre, la legge del karma, Gesù che fa risorgere morti, se esiste tutto questo, credi che Dio la lasci in mano a quattro lucertoloni?

– Perché non siamo più tornati sulla luna?

Sulla luna gli astronauti si sono portati anche un lancia granate. Col LEM hanno fatto esperimento per provocare terremoti (lunamoti). La gravità della luna è un sesto di quella terrestre. Hanno provocato un terremoto di 3 ore. Con Apollo 13 avevano una bomba per fare un esperimento nucleare e la missione, guarda caso, è fallita. Gli extraterrestri hanno tante istallazioni sulla luna e hanno detto che non dovevamo più tornare sulla luna. Perché gli astronauti sono felici appena recuperati? Hanno visto cose splendide. Poi dopo quarantena tutti tristi. Perché sono stati sottoposti a lavaggio del cervello e a minacce di non rivelare quello che avevano visto. La luna non è grigia ma colorata. La NASA ha dovuto togliere colori.

Gli extraterrestri hanno impedito agli umani di andare sulla luna. Siragusa riceveva messaggi da loro che mandava alla NASA

– Io ho detto che extraterrestri impedivano guerra nucleare in Ucraina allora avevo ragione.

Il primo messaggio di Siragusa era su guerra nucleare. Einstein ha avuto accesso a navicelle recuperate. Il primo recupero di UFO è nel 1941, poi nel ’42 e ’47. Poi congiura del silenzio. Dopo il primo sconcerto iniziale, il governo della guerra ha deciso che bisognava usare questi ritrovamenti per le armi e per superiorità strategica degli USA e tenere tutto secretato. In un mondo basato su economia e competizione un oggetto così ti dà vantaggio.

Dopo la seconda guerra mondiale abbiamo avuto sviluppo tecnologico fantascientifico. Lo smart phone fa tutto e non era previsto neppure dai film di fantascienza. Nei ritrovamenti sulle astronavi c’era tutto, come il laser. Oggi tutta la civiltà tecnologica, a parte la scoperta di Tesla, viene da quel materiale.

– Junker, quando era presidente dell’Unione Europea, ha detto di aver avuto contatti con dirigenti di altri pianeti.

Gli alieni hanno incontrato vari personaggi. Prima di Eisenower, nel febbraio 1954, c’è stato un incontro nella base Edward nel 1952 dove atterrarono 5 dischi volanti. Poi Kennedy, Kruscev. Diplomatico ecuadoriano. Un giorno un giovane bello, Bangiù, comandante di flotta astronavi, ha incontrato un diplomatico ecuadoriano. Gli hanno chiesto di dare una prova. Aveva un cubo al collo. Ha premuto un pulsante ed è apparsa un’astronave sopra l’Ambasciata. Era andato da loro per dire che il Perù stava preparando invasione Ecuador e loro non volevano.

Hanno comunicato con tutti. Anche con Papa Giovanni XIII.

Kennedy disse no alla guerra nucleare con la Russia per i missili a Cuba. George Adamski, contattatista, aveva incarico di dialogare col governo americano.

– Domanda terra terra: perché non vengono ad aiutarci?

Lo fanno da oltre 70 anni. Guerra fredda. Testimonianze di militari in pensione. Missili nucleari disattivati da UFO. Il tenente Jacobs parla di test su un lancio nucleare nello spazio fatto fallire. Ci hanno sempre impedito di fare esperimenti nucleari. In Russa e Ucraina la guerra nucleare non ci sarà (per ora). Per loro sono fatti religiosi. Per loro parlare con Dio è banale. Ad Atlantide un essere di luce appariva e insegnava al popolo

– Atlantide dov’era? I Faraoni erano alieni?

Questi esseri insegnavano. Nella Bibbia gli angeli erano presenti.

– Angeli identifichi come extraterrestri? Le legioni di Angeli di Cristo? Sono esseri di quarta dimensione e terza dimensione redenti. Mondi più avanzati che hanno materia più leggera.

– Caso Amicizia, lo hai reso noto tu?

Bruno Samaciccia e Stefano Breccia. Un personificato. Breccia contrario a divulgarlo. Durato dal 56 al 78. Libro “Contattismi di massa” di Breccia. Grazie a Roberto Pinotti ho contattato Breccia. Il mio documentario sulla RAI ha fatto esplodere il caso.

– Perché si chiama Amicizia?

Esperimento fatto in tanti posti nella terra. In Cile ho conosciuto Octavio Ortiz che faceva parte del caso Amicizia lì (Caso Friendship). Era un test per capire cosa accadeva nei terrestri in caso di incontro ravvicinato con ET. Finito male per le debolezze umane. Gaspare De Lama c’è rimasto solo dal ’60 al ’65.

4a parte – Alieni mi hanno scelto come collaboratore. Terra cava, Atlandide, presto torneremo liberi

– Ma tu hai avuto incontro con gli alieni?

Siragusa diceva che cercavano collaboratori umani. Perché non sono autorizzati a incontrare una intera umanità. C’è uno scudo spaziale per difendersi da loro. Veniamo al mio caso. Non sono un contattista. Non è mio ruolo. Scelgono loro. Avranno parametri per scegliere? Decido che doveva essere esame tra me e loro. Senza Eugenio. Ho chiesto un contatto. Se accettavano di farsi vedere in luogo e ora scelta da me significa che accettavano. Una sera con un amico a Su Pallosu dove mio zio aveva visto astronave entrare in mare ho chiesto incontro. Dal nulla è apparsa astronave. Bellissima. Colori che qui sulla terra non esistono. Dentro di me ho sentito voce che mi spiegava l’emozione che sentivo. Sentivo amore incredibile. Mi hanno detto che era l’Amore che sente Dio quando crea. Sono diventato loro inviato. Un collaboratore. Mi danno indicazioni. O con voce interiore o attraverso Giorgio. O attraverso esperienze mie.

– Mi hai detto che questa persona ha visto astronave immergersi nel mare.

Hanno tante basi. Sotto terra.

– La Terra è cava?

Tutti i pianeti sono cavi. Dentro la terra c’è un sole che alimenta continenti interni. Un’umanità di giganti che convive con civiltà extraterrestri. Gli ingressi alla terra cava sono ai due poli. La Terra respira attraverso queste due uscite. La scienza ha scoperto il sole interno nel 1936.

– Perché chi ci crede viene considerato scemo?

Il potere demonizza tutto ciò che teme. Giulio Verne aveva indicazioni per scrivere il suo “Viaggio al centro della Terra”. Atlantide era in libero scambio con extraterrestri. Un protettorato. Avvisati del disastro che stava per avvenire ad Atlantide, la popolazione avanzata è emigrata in Egitto e i pellerossa in America.

– Perché finita Atlantide?

Si sono corrotti. Usavano le armi. La Confederazione Interstellare ha fatto cadere un satellite che orbitava assieme all’attuale Luna, su Atlantide.

– La vicenda di Sodoma e Gomorra è attualissima oggi.

Gli Extraterrestri chiamano questo pianeta Saras, che significa ripetizione dell’errore. Siamo un ospedale psichiatrico sotto embargo. Noi siamo venuti per amore, per aiutare. Abbiamo dentro seme amore pace.

– Una di nome Morgana negli anni ’80 mi disse che ero alieno e mi avvisò che dovevamo essere pronti ad abbandonare chi non ce l’avrebbe fatta. Io dissi di no. Ma oggi mi rendo conto e debbo accettare che ce ne sono tanti che occorre lasciare al proprio destino.

Quello che è successo a me. Gli amici hanno pensato che fossi impazzito. Anche i miei genitori. Non ho abbandonato, sono stato abbandonato. Tutto ciò che è la nostra vita viene determinato da ciò che siamo stati fino a quel momento. Quando prendo un’altra strada questi vincoli diventano incompatibili in questa separazione di grano dalla pula. Inevitabilmente anche persone che amiamo dobbiamo abbandonarle. Lo dice il Cristo:

“Sono venuto a portare la spada. La spada della verità, della luce”.

Il potere vive nelle tenebre. Quel mondo non può stare nella luce

– Cosa accadrà?

Quello che è successo ad Atlantide, Sodoma e Gomorra. Dio ha mandato questi tre esseri che i sodomiti volevano sodomizzare.

– Oggi stanno creando confusione sessuale nei ragazzini.

Stanno facendo disastri terribili. Vogliono distorcere leggi eterne, come Aleister Crowley. Vogliono distruzione e schiavizzazione dell’umanità. Nel mio mondo contadino il gay era uno come gli altri.

Arrivano messaggi. Siamo noi gli autori dei prodigi che avete messo in religione. Cristo dice: “voi siete Dei”.

– In tanti sostengono che sta per succedere un incontro con chi è nell’altra dimensione, arrivi alieni e 3 giorni di buio.

Sarà tutto concomitante. Eventi finali. Purificazione dell’umanità prima dell’era dell’acquario. Dio esiste: onnipotente, onnipresente e onnisciente. Dio ci dà libero arbitrio ma anche le leggi.

“Chi non ha capito, che uccide, va contro propria divinità. Per impedire di aumentare il karma vi prendo, vi tolgo strumento biologico e vi mando in camera di riflessione e non rompete più le palle alla mia creazione e ai buoni”.

Quando vedi questi potenti che non hanno compassione. Sono serpenti. Fanno uccidere persone col calcolo numerico di convenienza. Anche uccidere 7 miliardi di persone. Si sentono divinità e adorano oscuro, sono luciferini.

– Spariscono 8 milioni di bambini all’anno.

Sangue dei bambini per rituali. Il siero non è nulla. Ipnosi di massa: io sono per la scienza. Domina la scienza mortale, scienza senza coscienza. La vita di prima ci ha portato a questo. Vogliamo tornare ad essere liberi. Ma liberi di ché?

– Sei ricco tu?

No. Ricchissimo. Faccio vita che voglio fare.

– Scelta prima di nascere?

Un giorno un essere molto potente mi ha detto sulla faccia: Ti ho chiamato io non tu. Però io ho dato disponibilità.

www.redronnie.tv

