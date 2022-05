A Milano ci si prepara per il concerto di Vasco Rossi all’Ippodromo SNAI San Siro (Milano Trenno). Il 24 maggio il rocker arriva in città per il grande spettacolo del suo tour.

In questo articolo tutti i dettagli sui mezzi di trasporto e sui parcheggi, tutte le informazioni su come raggiungere la location del concerto del Blasco, seconda tappa della tournée. QUI la scaletta.

Mezzi di traporto per Vasco Rossi a Milano, orari metropolitana prolungati

Il concerto di Vasco Rossi a Milano dovrebbe terminare per le 23.30. Il Comune di Milano ha prolungato il servizio della metropolitana, aggiungendo anche alcune corse per consentire ai fan di spostarsi agevolmente sul territorio e di far ritorno a casa oppure presso l’alloggio prenotato in città.

Metropolitana, servizio potenziato e prolungato

Per raggiungere l’Ippodromo SNAI La Mura Milano Trenno è possibile usufruire delle linee M1 e M5 della metropolitana, le circolari 90/91 e il tram 16.

METRO M1. Per i possessori del biglietto posto unico sono consigliate le fermate Lampugnano e Uruguay. Per i possessori del biglietto Pit Gold sono consigliate le fermate Uruguay e Bonola.

METRO M5, bus e tram. Per i possessori del biglietto posto unico sono consigliate le fermate Lotto (M5, circolare 90/91) e Stadio San Siro (M5, tram 16). Per i possessori del biglietto Pit Gold è consigliata la fermata Stadio San Siro (M5, tram 16)

L’ultima corsa della metropolitana è quella in partenza dalla fermata di Rho Fiera della M1 all’1.30; l’ultima della linea lilla M5 partirà dalla fermata San Siro Stadio all’1.30.

01:30 Ultima corsa linea M1 (Rho Fiera > Sesto 1° Maggio FS)

01:30 Ultima corsa linea M5 (San Siro Stadio > Garibaldi > Bignami)

Orari del concerto di Vasco Rossi a Milano

08:00 Apertura foyer

11:00 Apertura porte

11:00 Apertura cassa info

15:00 Apertura cassa accrediti

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

23:30 Fine concerto

Ingressi in base al biglietto

Ingresso Posto Unico: Via Ippodromo

Ingresso PIT Gold: Via Lampugnano (Trenno)

Biglietteria / Cassa Info: Via Ippodromo, incrocio con via Montale

Parcheggio Ippodromo Milano per Vasco Rossi

È possibile prenotare il proprio parcheggio per i parcheggi di Rho Fiera e Stadio San Siro. Nell’arena dell’ippodromo SNAI La Mura sono presenti altri punti di parcheggio, che si consiglia di prenotare in anticipo: Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico, parcheggio Lampugnao. Sotto i dettagli dei parcheggi più capienti e i percorsi consigliati:

PARCHEGGI RHO FIERA – P4, P3. Sono consigliati per chi arriva da:

Piemonte

Varese

Como

Lecco

Monza

Bergamo

Brescia

È possibile prenotare il parcheggio a questo link. Una volta parcheggiato, sarà possibile raggiungere l’area concerti dalla metropolitana M1, fermata M1 Rho Fiera adiacente al parcheggio. Sono garantite le corse dal concerto al parcheggio fino all’1.30.

PARCHEGGI SAN SIRO – A, B, C, H, Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport. Sono consigliati per chi arriva da:

Milano

Emilia-Romagna

Liguria

I parcheggi Park A, B, C, H sono prenotabili online a questo link. Parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport saranno acquistabili direttamente in loco. Dai parcheggi San Siro è possibile arrivare in area concerto direttamente a piedi (via Tesia, via Patroclo).

PARCHEGGIO DISABILI

Per le persone con disabilità che hanno ricevuto conferma del proprio accredito al concerto, è previsto un parcheggio dedicato in via Lampugnano. Percorso consigliato: da via Benedetto Croce, girare a sinistra su via Emanuele Kant fino alla fine di via Federico Zardi.

Viabilità – chiusure stradali

In occasione del concerto del cantante Vasco Rossi, che si svolgerà presso l’Ippodromo La Maura di via Lampugnano, verranno chiuse al traffico veicolare (compresi cicli e motocicli) ad eccezione dei pedoni e dei residenti/aventi diritto, le seguenti vie: