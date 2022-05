Non funziona a tutti il 730 precompilato oggi 23 maggio, con alcune precisazioni a margine in seguito alle prime informazioni in merito che vi abbiamo fornito il mese scorso con un altro articolo. Già, perché se da un lato stiamo riscontrando effettivamente problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate, è altrettanto giusto chiarire che ci siano alcuni concetti da prendere in esame sulle date importanti per il pubblico interessato. Sostanzialmente, è dal 30 maggio che si può modificare ed inviare, motivo per il quale eventuali messaggi di errore nei quali potreste imbattervi stamane rappresentano un disagio relativo.

Problemi diffusi con il 730 precompilato: il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona a dovere

Per farvela breve, è probabile che stamane possa apparire un messaggio con il quale ci viene annunciato che l’app sia in aggiornamento. Dunque, al netto del fatto che non sia possibile scaricare il documento ed essere completamente operativi, vanno ugualmente segnalati alcuni problemi con il 730 precompilato. Il sito non funziona ed al momento risulta impossibile quantomeno consultare il documento. Come tutti sanno, la dichiarazione precompilata 2022 dovrebbe essere disponibile a partire dal 23 maggio, ma la tradizione vuole che ci siano problematiche legate ai server destinate a sparire gradualmente in giornata.

Dunque, se non funziona oggi, si può procedere al limite anche domani. Dando uno sguardo al passato, posso dirvi che i problemi con il 730 precompilato di solito durino poche ore. Insomma, non escludo che entro il primo pomeriggio la situazione possa migliorare, dando a tutti la possibilità di accedere. In sostanza, il giorno della consultazione i server vanno spesso e volentieri in crash, ma ci sono buone ragioni per pensare che a breve tornino online. Staremo a vedere come andranno le cose in giornata.

Anche a voi non funziona il 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate? Fateci sapere con un commento.