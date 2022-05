Il finale di NCIS: Los Angeles 13 è stato concepito come un potenziale finale di serie: ecco perché, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato come una sorta di lieto fine, con un paio di svolte romantiche molto attese da tempo.

L’ultimo episodio di NCIS: Los Angeles 13 trasmesso da CBS ha visto infatti Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) finalmente felici per aver ottenuto l’affidamento della sedicenne Rosa (Natalia Del Riego): nell’ultima scena tutti si radunano in spiaggia per un barbecue per festeggiare la nuova famiglia riunita ed è lì che Callen (Chris O’Donnell) finalmente propone ad Anna (Bar Paly) di sposarlo, con una romantica dichiarazione d’amore in pubblico.

La scelta di chiudere NCIS: Los Angeles 13 senza grossi cliffhanger ma con momenti di felicità per la maggior parte dei protagonisti è stata motivata dal timore che la serie potesse essere cancellata da CBS. Il rinnovo è arrivato infatti solo di recente, spingendo gli sceneggiatori a pensare di dover garantire una conclusione che risultasse ugualmente soddisfacente in caso contrario.

Lo showrunner di NCIS: Los Angeles 13, il produttore esecutivo R. Scott Gemmill, ne ha parlato a TVInsider, rivelando che questo lieto fine è dovuto “in parte al fatto che non sapevamo se saremmo stati rinnovati. Quindi, avendo questo dubbio in mente, volevamo davvero lasciare i personaggi in una bella situazione e, si spera, lasciare i fan con una buona sensazione, nel caso in cui quello si fosse rivelato il nostro episodio finale“.

Il finale di NCIS: Los Angeles 13 ha impresso una svolta nella coppia Callen-Anna non solo per il timore di ritrovarsi con un finale di serie, ma anche perché questa evoluzione del loro rapporto era attesa da tempo: “Sono quelle cose che puoi rallentare per un certo periodo di tempo, ma a un certo punto, penso che tu debba fare una mossa ai personaggi e anche al pubblico (…) e a causa della situazione in cui eravamo, il fatto di non sapere se questo sarebbe stato il nostro ultimo episodio, probabilmente ci ha forzato un po’ la mano a fare quel salto: sembrava semplicemente un buon modo per finire se fosse stata l’ultima volta in cui li avremmo visti“.

Invece NCIS: Los Angeles 13 non chiuderà la serie. Una stagione 14 debutterà il prossimo autunno su CBS e gli sceneggiatori dovranno sviluppare la trama di questo fidanzamento ufficiale: “Abbiamo già avuto un matrimonio nello show ed è stato davvero divertente. E chi dice che non possiamo farne un altro?” ha commentato Gemmill.

