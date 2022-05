Mina Settembre torna su Rai1 in replica per la gioia dei fan di Serena Rossi. Tra il successo della serie napoletana e quella in cui la Rossi ha vestito i panni de La Sposa, non sono di certo mancate le occasioni per seguire l’attrice in tv ma altre ne verranno a cominciare proprio da Mina Settembre 2. Nei giorni scorsi è toccato a Giuseppe Zeno salutare il suo Mimmo annunciando su Facendo il suo ultimo giorno di riprese e, a ruota, anche Serena Rossi lo ha seguito con un laconico ‘fine corsa’.

I saluti dei due attori hanno un po’ impensierito i fan convinti che la seconda stagione possa essere anche l’ultima per via degli loro diversi impegni, ma davvero sarà così?

Al momento non è dato saperlo ma l’unica cosa certa è che la prima stagione di Mina Settembre tornerà nel prime time di Rai1 in replica per la gioia di chi vorrà rivederla o di chi lo farà per la prima volta. L’appuntamento è fissato per domenica 29 maggio con la messa in onda di due episodi, le repliche andranno avanti fino al 3 luglio, salvo cambiamenti.

I fan dovranno poi attendere l’arrivo dell’autunno per rivedere Mina e Mimmo ma anche tutti i casi che ogni volta tengono occupata la nostra protagonista. Salvo cambiamenti, infatti, Mina Settembre 2 andrà in onda in autunno su Rai1 con i nuovi episodi, forse gli ultimi della serie. Naturalmente sono ancora top secret i dettagli sulla trama della seconda stagione che riprenderà da dove l’abbiamo lasciata sia con i drammi personali di Mina che con i suoi casi da seguire magari con l’aiuto di Mimmo, di nuovo al suo fianco.

Mina si era ritrovata divisa tra il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e il ginecologo Mimmo, in quel frangente non è riuscita a prendere una decisione, lo farà in questi nuovi episodi? Una mano in più nei nuovi episodi arriverà da Marisa Laurito chiamata a vestire i panni di una zia di Gelsomina.