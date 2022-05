Che tempo fa a Milano? Ecco il meteo di domani a Milano, martedì 24 maggio. Nubi sparse e qualche temporale si abbatterà sui fan di Vasco Rossi che dalle prime ore del mattino approderanno all’Ippodromo SNAI San Siro. Vasco Rossi è atteso in concerto per la seconda delle date del suo tour 2022. Dopo il concerto a Trento, sotto il sole, Milano accoglie il Blasco con qualche nuvola.

Il meteo di Milano domani prevede una notte serena, quella compresa tra lunedì 23 e martedì 24 maggio. Sul far del giorno faranno capolino le prime nuvole. Mattinata poco nuvolosa per i fan in coda per l’accesso all’Ippodromo SNAI San Siro. Fino alle 14.00 circa il meteo di Milano di domani prevede un tempo poco nuvoloso con nubi sparse dalle ore 14.00.

Consigliamo ai fan di Vasco Rossi di portare con sé impermeabili e k-way da riporre comodamente nello zaino, per ripararsi dalla pioggia che si abbatterà sulla città di Milano a partire dalle ore 17.00.

Concerto bagnato, concerto fortunato? Forse il meteo sarà clemente, forse no. Al momento a Milano è prevista pioggia per tutto il pomeriggio e per la serata con temporali a intermittenza e schiarite che potrebbero effettivamente salvare il concerto del Blasco.

Dalle ore 20.00 alle 2 circa sono attesi temporali con schiarite, con temperature oscillanti tra i 20 e 22 gradi. Dalle 2 in poi, ossia una volta fatto sicuro ritorno ai parcheggi o a casa, è previsto tempo sereno.

Per riassumere…

MATTINA: poco nuvoloso – temperature dai 15 ai 25 gradi

PRIMO POMERIGGIO: nubi sparse – temperature intorno ai 28 gradi

TARDO POMERIGGIO: pioggia – temperature tra i 27 e i 28 gradi

SERA/NOTTE: temporali con schiarite – temperature comprese tra i 20 e i 22 gradi