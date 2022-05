Dopo due anni di silenzio, Biagio Antonacci torna in radio con un nuovo singolo. Si intitola Seria ed anticipa il nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione. Sarà in radio da venerdì 27 maggio, prima del nuovo disco di inediti la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno.

Seria anticipa anche il tour nei palasport che Antonacci intraprenderà nel mese di novembre, per chiuderlo a pochi giorni da Natale con un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Seria di Biagio Antonacci

Seria di Biagio Antonacci è una canzone prodotta da d.whale e Placido Salamone. Sarà in radio da venerdì 27 maggio e nello stesso giorno sarà disponibile anche in tutti gli store digitali. Anticipa l’uscita del nuovo album di inediti di Biagio previsto entro la fine dell’anno ma anticipa anche il tour nei palasport, al via a novembre con la prima tappa in programma a Jesolo.

In Seria c’è attesa di un uomo che aspetta la donna alle prese con una decisione importante. C’è un amore nel nuovo brano inedito di Biagio Antonacci, ma un amore molto diverso da quelli a cui l’artista ci ha abituati sino a questo momento. C’è una donna libera, “di portarsi anche solo un cuscino”.

“Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi“, le parole di Antonacci sul brano.

“Ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a SERIA, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”, ha spiegato a proposito del singolo che lo riporta in radio dopo l’assenza.

Il tour di Biagio Antonacci nel 2022

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Pala Invent

8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

11 novembre 2022 EBOLI (SA) Pala Sele

17 novembre 2022 BARI Pala Florio

14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum