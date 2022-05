Fedez e J-Ax in Love Mi, è questo il grande progetto per la città di Milano che li unisce dopo la pace ritrovata. Gli ospiti sono già stati comunicati ma molti altri si aggiungeranno al cast nelle prossime settimane.

Il concerto è ideato ed organizzato da Fedez, che ha subito coinvolto J-Ax, come spiegato nelle scorse ore. Ma ci saranno anche Tananai, Dargen D’Amico, Beba, Mara Sattei e molti altri ospiti. Presenti in Piazza Duomo Ghali, Nitro e Myss Keta, poi Shiva e Ariete.

L’evento sarà ad ingresso gratuito e libero e si terrà in Piazza Duomo a Milano il prossimo 28 giugno. L’annuncio nella conferenza stampa presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale in Piazza Duomo 14, Milano. Presenti Fedez, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, Antonia Madella Noja Segretario Generale della Fondazione Tog e Clemente Zard di Vivo Concerti.

L’evento supporta la Fondazione Tog – Together we go – centro di eccellenza che offre cure riabilitative gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche.

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”, avevano scritto Fedez e J-Ax sui social nella giornata di ieri comunicando che presto avrebbero fornito tutti i dettagli a proposito di un nuovo progetto che li avrebbe visti di nuovo a lavoro insieme.

Promessa mantenuta per i due rapper: il grande progetto oggi è stato svelato ed è stato ideato da Fedez che ha coinvolto immediatamente il collega. Love Mi nasce dall’amore che si unisce alla musica e porta in Piazza Duomo alcuni degli artisti più apprezzati per un evento gratuito a scopo benefico.

Fedez e J-Ax in Love Mi, gli ospiti del concerto in Piazza Duomo

