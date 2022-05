All’inizio del mese di maggio, insieme all’annuncio delle reazioni, sono state anticipate anche altre due importanti novità WhatsApp. Queste riguardano il numero massimo di partecipanti ai gruppi e il peso dei contenuti condivisi in chat. Ebbene, dal solo annuncio dei preziosi cambiamenti ora si sta passando ai fatti con l’effettiva entrata in azione delle funzioni.

Il nuovo limite di partecipanti ai gruppi

Fino a questo momento, è stato possibile aggiungere ai gruppi fino ad un numero massimo di 256 partecipanti. Non si può certo dire che l’indicazione numerica sia esigua, eppure si è sentito l’esigenza di raddoppiare questa soglia fino a 512 iscritti in una singola chat collettiva. L’intenzione è presto spiegata: con WhatsApp si sta procedendo addirittura nella direzione delle community, ossia comunità di gruppi che condividono gli stessi interessi: normale, dunque, che si proceda nella direzione di allargare il più possibile il potenziale pubblico di qualsiasi conversazione.

Il cambiamento per il numero massimo di membri in chat è dunque in corso perché in distribuzione sia per iOS che per Android. La novità WhatsApp sarà dunque disponibile davvero per tutti nel giro di pochissimo tempo.

Condivisione di file

Le novità WhatsApp non finiscono qui. Altro cambiamento che è in corso di implementazione nel servizio di messaggistica riguarda la possibilità di condividere contenuti in chat di grosse dimensioni. Fino a questo momento il limite massimo è stato quello di 100 MB per singolo invio. Al contrario, ora gli sviluppatori hanno lavorato alla possibilità di inoltrare nelle chat file di peso considerevole, fino a 2 GB. Il cambiamento non è da sottovalutare visto che contribuisce a rendere WhatsApp anche un potente strumento di lavoro e di studio, quando ad esempio vogliono essere condivise presentazioni e file corposi in gruppi di studenti e amici appunto.

