Interessante giornata di super offerte quella di oggi 23 maggio sullo store online più amato al mondo: Amazon. Qualora foste intenzionati a cambiare smartphone oppure a voler acquistarne uno di alta gamma per fare un regalo, allora non dovete farvi scappare assolutamente il fantastico OPPO Find X5, disponibile all’interessante prezzo di 899,99 euro (invece di 999,99 euro di listino), dunque uno sconto di ben 100 euro. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce e in due colorazioni: bianco e nero. A questo punto, andiamo a vedere insieme qualche caratteristica principale che rende questo telefono davvero interessante.

Iniziamo col dire che OPPO Find X5 5G è venduto in versione italiana e con un’extra garanzia di 24+6 mesi. Il dispositivo sfoggia un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici (con risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz. A bordo troviamo il processore NPU MariSilicon X dedicato all’imaging sviluppato da OPPO, che rappresenta una vera rivoluzione per gli scatti in notturna, il tutto supportato da 8GB di memoria RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, il device posteriormente è dotato di tripla fotocamera: troviamo, infatti, un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 50MP ed un teleobiettivo da 13MP con zoom ottico ibrido 5x e zoom digitale 20x. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP con sensore Sony IMX615. Le funzioni della fotocamera sono: foto 10bit, ultra-nightVideo4K, video 10bit, HDR, AI beautification e hasselblad filter, che fornisce colori intensi, brillanti e accurati. L’OPPO Find X5 5G, oggi in sconto su Amazon al prezzo di 899,99 euro, è alimentato da una straordinaria batteria da 4800mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W+AirVOOC a 30W per garantire un’esperienza di lunga durata. Il sistema operativo è Android 12.

