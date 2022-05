Caterina Balivo torna in tv. L’annuncio tanto atteso è arrivato anche se nessuno si sarebbe mai aspettato che la conduttrice trovasse posto lontano da mamma Rai. Lei stessa lasciando il suo pomeridiano di Rai1 aveva annunciato che sarebbe tornata solo quando un nuovo progetto l’avrebbe stuzzicata, e così è stato.

Qualche ora fa sui social Caterina Balivo ha annunciato il suo arrivo in TV8 con un format tutto nuovo, almeno a suo dire, in cui dei figli spingono i propri genitori a rifarsi una vita partendo proprio dall’amore. In particolare, la conduttrice spiega: “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su @tv8it

Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme”.

Ecco l’annuncio di Caterina Balivo sui social:

Secondo quanto rivela Caterina Balivo si tratta di un dating show inedito in cui la mamma non dovrà sposare nessuno ma mai dire mai. Lei stessa scrive: “Ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

Secondo quanto rivela Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, Chi vuole sposare mia mamma? andrà in onda in prima serata: “Siamo felici di dare il benvenuto a Caterina, uno tra i volti più amati dal pubblico italiano, che ha saputo conquistare con la sua cifra energica, empatica e spontanea… “Chi vuole sposare mia mamma? “, sotto la guida sicura e appassionata di Caterina, saprà essere un prodotto distintivo per la rete”.

Adesso non ci rimane che attendere ulteriori dettagli per capire se promuovere o bocciare il programma anche se i detrattori di Caterina Balivo hanno voluto evidenziare quello che per loro è una ‘mancata promozione’. Davvero Caterina Balivo meritava altro?