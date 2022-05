Quella di oggi dovrebbe essere una giornata caldissima per quanto concerne i biglietti di Pisa-Monza, considerando il fatto che verranno prese decisioni cruciali per gestire le varie fasi inerenti il match di ritorno. Quello in programma il prossimo weekend, dal quale verrà fuori il nome della terza squadra promossa in Serie A. Insomma, una finale destinata ad avere un grosso seguito, trattandosi di piazze calde, senza dimenticare il progetto della compagine lombarda portato avanti da Galliani e Berlusconi. Proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni venute a galla questa mattina.

Tutti gli ultimi aggiornamenti sui biglietti di Pisa-Monza in vista della finale di ritorno

Dunque, non c’è solo il calcio delle big in Italia che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, dopo il nostro report pubblicato nella giornata di ieri a proposito di Roma-Feyenoord di Conference League. Cosa sappiamo al momenti sui biglietti di Pisa-Monza? In vista della finale di ritorno, in programma domenica prossima in Toscana, sarà fondamentale capire cosa verrà fuori lunedì dalla riunione del Gos, vale a dire il Gruppo operativo sicurezza. Scontato che andremo incontro ad almeno due fasi per la vendita dei tagliandi.

Per farvela breve, la prevendita scatterà in via ufficiale nella giornata di oggi e tutto lascia pensare che le modalità di acquisto saranno confermate rispetto alle ultime uscite della compagine nerazzurra. Tradotto, questo vuol dire che seguiremo il medesimo iter della sfida con il Benevento. Vedremo dunque concretizzarsi una doppia prelazione, destinata sia ai possessori del biglietto di Pisa-Cosenza, sia a coloro che si ritrovano con abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla fidelity card. Quest’ultimo relativo alla stagione agonistica 2019-2020 interrotta poi dal Covid in termini di affluenza negli stadi.

Insomma, lecito aspettarsi novità concrete in giornata sui biglietti di Pisa-Monza in vista della finale di ritorno.

