Mancano esattamente 2 settimane al lancio di iOS 16 nella sua prima versione beta per gli sviluppatori. In effetti, è in programma per lunedì 6 giugno il keynote di apertura della WWDC 2022 Apple dove troverà di certo posto il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple. A dire la verità, proprio in merito alla fatica software non si sa moltissimo ma ci sono delle indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi tempi che potrebbero anche essere date per scontate.

Sembra proprio che con iOS 16 si sia lavorato ad una nuova gestione delle notifiche di sistama. L’informatore Gurman ne è abbastanza sicura sulla base ufficiose sul pacchetto software corposo che ha nome in codice Sidney. I cambiamenti in procinto di essere presentati andrebbero tutti in un’unica direzione, cio+ quella di rendere più interattiva, semplice e immediata l’esperienza d’uso dell’utilizzatore finale.

Sempre all’interno di iOS 16 dovrebbe essere completamente ridisegnata l’app per il monitoraggio della salute. Si presume dunque che gli utenti otterranno ben presto maggiori informazioni relative al loro benessere e dunque gestire le proprie attività sportive e non solo anche in base a questo. Il prossimo importante update, ancora, dovrebbe integrare anche dei widget interattivi più grandi per ottenere informazioni e interagire con servizi in maniera più completa e rapida.

Per quanto la prima beta di iOS 16 per gli sviluppatori arriverà di certo nel mese di giugno ai margini della WWDC Apple in partenza fra due settimane, si parla già di primo firmware beta per il pubblico un po’ più tardi del previsto. Mentre gli esperti riusciranno subito a mettere le mani su tutte le novità e le funzioni pensate da Apple, per i tester pubblici appunto non si procederà nella stessa direzione se non nel mese di luglio inoltrato. Intanto non resta che attendere la fatidica data di giugno.

