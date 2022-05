The Rookie 4 non va in onda stasera su Rai2. Il 22 maggio c’è infatti la finale della Champions League di volley con la partita Trentino – Zaksa Kozle, che occuperà tutta la fascia oraria del crime poliziesco con Nathan Fillion.

La serie tv si prenderà solo una breve pausa; infatti la messa in onda di The Rookie 4 ripartirà regolarmente domenica 29 maggio con l’episodio 4×18 dal titolo originale Backstabbers. Ecco le anticipazioni:

La rapina a un treno merci pieno di preziosi oggetti all’asta si rivela mortale e la squadra è chiamata a indagare. L’agente Chen ha dei dubbi sull’essere l’aiutante del sergente Bradford ed è sconvolta quando non le dà il riconoscimento che merita. L’agente Harper prende in mano la situazione e prende una decisione cruciale che cambia la sua vita personale.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

Gli ultimi quattro episodi di The Rookie 4 verranno distribuiti in due serate, precisamente domenica 5 e 12 giugno. La prossima settimana assisteremo al doppio episodio che dovrebbe lanciare il potenziale spin-off dedicato al nuovo personaggio di Simone Clark (interpretata da Niecy Nash), la più anziana matricola dell’FBI che seguirà una storia simile a quella di John Nolan. Lo spin-off è attualmente in fase di lavorazione e spetterà alla rete americana ABC decidere quando e se ordinarlo.

L’appuntamento con The Rookie 4 è quindi rimandato a domenica 29 maggio alle ore 21:05.

