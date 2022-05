Ci sarà un vero e proprio stop al supporto Whatsapp per alcuni iPhone nel giro di poco tempo. Naturalmente stiamo parlando di vecchi melafonini ma comunque per questi ultimi il servizio di messaggistica resterà tabù. I device in questione infatti sono rimasti al palo di vecchi aggiornamenti iOS oramai da tempo.

Gli iPhone coinvolti

Quali saranno gli iPhone che non avranno più il supporto per WhatsApp? Il nuovo limite dipenderà dalla versione del sistema operativo istallata sui vecchi melafonini. In particolare sarà iOS 10 e iOS 11 a non essere più preso in considerazione dagli sviluppatori del servizio di messaggistica per le prove dei loro rilasci. Il perché è presto detto: molte novità sono in arrivo per chat singole, di gruppo, community e queste non potrebbero funzionare a dovere su versioni dell’OS mobile Apple rilasciate da anni. Ne consegue che i modelli interessati dal prossimo importante cambiamento sono due, ossia l’iPhone 5 iPhone 5C. il più recente di questi due device è stato commercializzato nel 2013: dopo un ciclo di 9 anni c’era da aspettarsi anche lo stop commentato quest’oggi. Per i melafonini più recenti, a partire dall’iPhone 6 non ci saranno problemi, a patto che si prosegua (se non già fatto) almeno all’aggiornamento iOS 12.

La data del fine supporto

Come comunicato anche sull’help center di WhatsApp, il fine supporto WhatsApp per i modelli prima indicati terminerà il prossimo 24 ottobre. Per l’inizio di autunno insomma si provvederà al fatidico passaggio per molti possessori di vecchi melafonini. Questi ultimi non riceveranno più novità, implementazioni di sicurezza, correzioni di bug per il servizio. Nel caso in cui per loro l’utilizzo delle comunicazioni via chat sia fondamentale, l’unica scelta sensata sarà quella di cambiare il proprio melafonino con un modello più recente Apple o passare anche ad Android.

