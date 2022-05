Finale palpitante perla Serie A. Erano dodici anni che lo scudetto non si assegnava all’ultima giornata. Era il 2010 e ad imporsi in quel campionato di Serie A fu l’Inter del Triplete dello Special One. Anche stasera Milano sarà in festa per la vittoria della Serie A. Saranno le partite Sassuolo- Milan ed Inter Sampdoria ad assegnare il tricolore. Il Milan è favorito dalla posizione di classifica, ma la storia della Serie A è piena di clamorosi ribaltoni all’ultimo turno (leggi di più).

Tanto il Milan quanto l’Inter hanno subito amarissime delusioni che sono entrate nella letteratura sportiva. La delusione più cocente nella Serie A rossonera è certamente quella della Fatal Verona. Il Milan sconfitto al Bentegodi si vide sfilare lo scudetto dalla Juventus vittoriosa all’Olimpico grazie ad una rete di Cuccureddu. Sempre la Juventus beneficiò del 5 maggio interista nel quale i nerazzurri caddero all’Olimpico ( ancora una volta stadio decisivo) al cospetto della Lazio.

Saranno novanta minuti di palpitazioni adrenaliniche per i tifosi di Milan ed Inter. Simili a quelli che vivranno i sostenitori di Cagliari e Salernitana che si giocano l’ultimo posto utile per restare in Serie A. Il Cagliari è impegnato a Venezia contro i lagunari già retrocessi, la Salernitana attende nell’Arechi colorato di granata l’Udinese che nulla ha da chiedere al campionato. Anche in questo caso chi ama la Serie A avrà di che divertirsi e palpitare.

Questo doppio finale al cardiopalma della Serie A era quello che ci voleva dopo anni di scudetti assegnati con largo anticipo. Una noia mortale che provoca il crollo di presenze e di ascolti. In questa annata l’andamento agonistico ha aiutato la Lega con una competizione tirata fino all’ultimo secondo.

Ma non sarebbe meglio, con i play off ed i play out , assicurarsi sempre queste giornate straordinarie? Torna d’attualità il tema del SuperBowl italiano. Lo scudetto assegnato in una partita secca con audience e sponsor siderali sul modello di quella che assegna il titolo della NFL. Nel giorno del SuperBowl gli USA si fermano. La gara è un rito collettivo come il 4 luglio o il Columbus Day. Coinvolge tutti, anche coloro che abitualmente non guardano il football. Perchè la Serie A rinuncia a priori ad un simile spettacolo ? La discussione è aperta. Per intanto godiamo questo finale straordinario della Serie A 2021-2022.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacolo, Serie tv e cinema, Tecnologie (leggi di più)