Bisogna esaminare con grande attenzione la situazione relativa ai biglietti per Roma-Feyenoord, per quanto riguarda la partita che verrà proiettata anche allo Stadio Olimpico. Archiviata ogni velleità di godersi lo spettacolo live a Tirana, considerando ormai irraggiungibili per disponibilità e prezzi i ticket ufficiali, c’è l’ultima spiaggia relativa alla possibilità di assistere all’evento presso l’impianto di casa per giallorossi. Insieme a tanti altri tifosi.

Gli ultimi dati sui biglietti per Roma-Feyenoord proiettata allo Stadio Olimpico mercoledì

Quali sono i numeri trapelati in queste ore sui biglietti per Roma-Feyenoord, in riferimento al match in programma mercoledì prossimo che verrà proiettato allo Stadio Olimpico? Analizzando la situazione coi numeri trapelati tra sabato sera e domenica mattina, emerge che in queste ore risultano venduti addirittura 40.000 tagliandi. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità per i singoli settori, ma è chiaro che i tifosi intenzionati ad essere presenti allo stadio dovranno sbrigarsi.

I biglietti residui sono ancora disponibili presso il sito ufficiale della Roma, ma non sarà possibile muoversi ancora a lungo. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, difficilmente verrà superata la soglia dei 50.000 biglietti venduti. Al momento non è chiaro se la scelta dipenda da questioni inerenti l’ordine pubblico, o da altri fattori. Di sicuro, dovremo monitorare la storia ora dopo ora nei prossimi giorni.

Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena sui biglietti per Roma-Feyenoord, in riferimento all’iniziativa che vede il club giallorosso intenzionato a proiettare la partita presso lo Stadio Olimpico, ma il dato aggiornato e la relativa disponibilità invita tutti alla calma arrivati a questo punto. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori informazioni sotto questo punto di vista, sperando che il club giallorosso decida di arrivare almeno a 60.000 unità per un’occasione così importante. Occhi aperti sul nostro magazine.

