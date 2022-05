Se state aspettando l’offerta giusta per acquistare l’iPhone 13, sicuramente quella odierna presente su Amazon può fare al caso vostro, visto come sia presente l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna ad un ottimo sconto. L’ultimo top di gamma di casa Apple sta conquistando tantissimi utenti, le vendite sono più che positive e senza dubbio queste offerte presenti sui siti di e-commerce possono agevolarne l’acquisto.

Riscontri sulla nuova offerta di Amazon dedicata all’iPhone 13 questo fine settimana

Altra promozione, dunque, dopo quella trattata di recente. Se si ha quindi intenzione di risparmiare qualche euro dall’acquisto dell’iPhone 13, non lasciatevi scappare la proposta che quest’oggi fa Amazon per il modello Galassia da 128GB di storage interno. Il prezzo finale è infatti di 799 euro, nel dettaglio è stato effettuato uno sconto del 15% sul costo consigliato in precedenza che era di 939 euro, che poi non è altro che quello di listino.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Rispetto quindi a quando questo iPhone 13 è approdato sul mercato, ora si può puntare su un risparmio di ben 140 euro e tra l’altro c’è anche la possibilità di acquistarlo su Amazon a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e se lo si acquista in breve tempo, si può anche puntare su una consegna più rapida, che sarà comunque sempre gratuita. Per chi non avesse ben chiare le caratteristiche di questo top di gamma, ricordiamo come l’iPhone 13 sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed in campo fotografico c’è la novità della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Restando su questo campo notiamo anche la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Dal punto di vista hardware l’iPhone 13 è animato dal processore A15 Bionic e può contare ovviamente sulla connettività 5G. Infine è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

