Come non ritornare alle più significative frasi di Falcone e Borsellino nella Giornata della Legalità 2022 del 23 maggio? Quest’anno si celebra una ricorrenza speciale a 30 anni dalla strage di Capaci dove perse la vita il giudice Falcone, insieme a sua moglie e pure la sua scorta. Il prossimo 19 luglio sarà poi il momento di ricordare l’alta pagina tremenda della nostra storia moderna, per l’attentato al giudice Borsellino in via d’Amelio a Palermo.

A 3 decenni dagli accadimenti cosi tragici, il ricordo di Falcone e Borsellino è più vivo che mai. I due giudici, accumunati da un’amicizia solida e nata quando entrambi erano solo dei ragazzini, hanno compiuto un percorso di vita molto simile per completare poi la loro esistenza praticamente nello stesso modo, in virtù degli ideali di libertà e giustizia per il loro paese. Proprio a 30 anni da uno dei momenti più bui della storia italiana, è impossibile non dare voce alle parole dei due eroi dei nostri tempi che non hanno mai smesso di risuonare nelle nostre orecchie, come veri e propri moniti (purtroppo) ancora del tutto attuali.

Di seguito sono riportate alcune delle più belle frasi di Falcone e Borsellino. Alcune di queste sono molto note, altre un po’ meno conosciute. Daòòe frasi sulla paura di morire che non deve mai condizionare le proprie scelte a quelle sul vero e proprio movimento di giustizia che deve essere un passaggio culturale per tutti i popoli per portare al vero risultato di libertà. Ancora, i due giudici sottolineano molto il fatto che per ognuno di loro, più delle parole, valgano i fatti concreti compiuti nella propria vita per il bene di tutti.

Ognuna delle frasi di seguito elencate potrà essere facilmente selezionata e copiata per essere condivisa. Sarà davvero significativo condividere questi pensieri proprio per la Giornata della Legalità 2022, in una ricorrenza cos’ sentita.