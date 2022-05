Cos’è successo tra Fedez e J-Ax? Perché hanno litigato? I due rapper hanno ufficialmente fatto pace. Si sono riavvicinati e oggi lo comunicano in via ufficiale con foto sui social e un messaggio da parte di Fedez ed Alessandro che anticipa imminenti progetti insieme. Ma non una canzone.

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima”, il messaggio su Instagram stamattina, 22 maggio.

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”, si legge nel messaggio firmato da entrambi.



“In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”, si legge ancora. I due hanno deciso dunque di archiviare le questioni del passato, che li hanno allontanati, e di tornare a collaborare per nuovi progetti. Non c’è però una canzone all’orizzonte, almeno non per il momento.

Cos’è successo tra Fedez e J-Ax: i motivi della lite

Fedez e J-Ax avevano litigato. Un album e un tour insieme, un grande concerto-evento allo stadio San Siro di Milani nel 2018. Poi il silenzio. Fedez era stato ospite di Peter Gomez a La confessione e aveva parlato anche del litigio con J-Ax, spiegato i motivi della loro separazione e accennando anche all’allontanamento da Fabio Rovazzi.

“Perdendo loro ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita”, aveva dichiarato a proposito della perdita dell’amicizia di J-Ax e Fabio Rovazzi, persone che ha sempre considerato parte della sua famiglia.

A proposito di Alessandro, inoltre, aveva aggiunto: “Se avessi saputo prima come erano andate le cose che hanno provocato la nostra separazione, non avrei fatto San Siro con lui”.

“Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e J-Ax c’eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia”, aveva aggiunto. Per capire i motivi della loro separazione, occorre un passo indietro.

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato? I motivi sembrano essere legati a sotterfugi ad opera di Ax e ai danni di Fedez.

Nella stessa occasione, da Peter Gomez, Fedez aveva parlato della loro separazione come duo e dell’interruzione del loro percorso insieme. Il motivo del litigio fonda le radici in un altro episodio che vale la pena ricordare. Fedez era partito con Chiara Ferragni e al suo ritorno ha appreso che un collaboratore stava aprendo una società speculare a quella aperta da lui con Ax:

“Sono partito per quattro, cinque mesi, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Mentre io ero a Los Angeles, sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzione di questo collaboratore. Per questa persona ero arrivato a mettere in discussione mia madre. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me: a partire da Fabio Rovazzi”.

Un’altra agenzia, nata per portare via progetti importanti a quella fondata da Fedez e J-Ax alla base della lite.

J-Ax sembrava non essere coinvolto, ma si è scoperto dopo essere complice, dalle parole di Fedez. Alla domanda di Fedez, prima del concerto a San Siro, J-Ax aveva negato di esserne a conoscenza, cosa che poi si rivelò falsa. J-Ax ne era a conoscenza, e lo ha confessato a Fedez solo il giorno dopo.

“Prima del concerto a San Siro chiesi a J-Ax se lui sapesse qualcosa su quella storia di questa nuova società. Lui mi disse di non sapere niente. Il concerto fu un momento bellissimo, un sogno grandissimo. Il giorno dopo, siccome Alessandro non aveva ancora visto mio figlio, lo invitai. Poi mi arrivò una sua chiamata in cui mi disse “di quella storia so tutto. Ti avevo detto di non sapere niente perché ero consapevole che altrimenti non saresti mai salito sul palco con me”. Non mi ha dato la possibilità di scegliere se fare quel concerto con lui, il concerto più importante della mia vita. Se avessi immaginato, non sarei salito sul palco“, le parole di Fedez. Federico non ha per niente apprezzato la bugia del suo socio, cosa che non è riuscito a mettere da parte per anni.

J-Ax non ha mai replicato né aggiunto spiegazioni a tutto questo. Sembra inoltre che Fedez, spiegando queste cose, avesse violato un accordo di riservatezza tra i due. Adesso, però, è tutto archiviato e Fedez e J-Ax hanno fatto pace.

Il nuovo progetto di Fedez e J-Ax

Oggi Fedez e J-Ax raccontano il loro riavvicinamento. Fedez e J-Ax hanno fatto pace. I due si sono rivisti di recente, nel giorno in cui Fedez ha scoperto di aver il tumore al pancreas. Dopo 4 anni di silenzio, si sono risentiti e ciò che ne deriva adesso è un nuovo progetto insieme.

“La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene”.

Un regalo alla città di Milano, stando a quanto viene comunicato oggi. Maggiori dettagli saranno disponibili da domani ma intanto i fan possono festeggiare il ritorno della potentissima coppia, che unita ha già dimostrato di poter fare grandi cose.

