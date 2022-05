Yellowstone su La7 prosegue con un cambio di programmazione: al termine della prima stagione, la serie neo-western con Kevin Costner passa dal sabato al lunedì sera, prendendo il posto di Servant of The People.

La prima stagione di Yellowstone su La7 ha debuttato lo scorso aprile, con tre episodi ogni sabato sera: la programmazione proseguirà con la seconda stagione a partire dal 23 maggio, nella collocazione di palinsesto che fino al 9 maggio scorso era appannaggio della serie comica satirica con protagonista l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj. Quest’ultima è appena approdata su Netflix, sia in Italia che in altri Paesi europei: contemporaneamente la programmazione su La7 si è interrotta.

Yellowstone su La7 prosegue invece con la seconda stagione, in onda dal 23 maggio: la serie ha raggiunto quota quattro stagioni lo scorso anno, con l’ultima trasmessa da Sky Atlantic in autunno. Una quinta stagione è attualmente in produzione e debutterà a novembre negli Stati Uniti su Paramount Network, insieme alla nuova serie di Taylor Sheridan con protagonista Sylvester Stallone.

La programmazione di Yellowstone su La7 proseguirà con tre episodi in prima serata, subito dopo Otto e Mezzo, con la seconda stagione e quelle a seguire (tutte composte da 10 episodi, ad eccezione della prima che si è conclusa a quota nove). Sempre il lunedì sera, molto probabilmente solo dal prossimo autunno, tornerà in onda Servant of The People con la seconda stagione: la serie che ha consacrato Zelens’kyj in Ucraina, il cui successo lo ha spinto a candidarsi alle elezioni presidenziali nel 2019 contro il presidente in carica filorusso Poroshenko, ha ottenuto pessimi ascolti su La7, ma dovrebbe ugualmente proseguire fino alla terza ed ultima stagione.

