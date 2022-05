Si terrà il 6 giugno a Rosà (Vicenza) un evento in memoria di Michele Merlo, a un anno dalla prematura scomparsa. Allo stadio comunale di Rosà, città Natale del cantante, un evento benefico che incrocia musica e sport, organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle e dalla Nazionale Cantanti.

“Con tanti amici e l’aiuto della Nazionale Cantanti, proveremo a ricordarlo attraverso la musica e il gioco. Vogliamo sempre celebrarlo e sostenere anche gli artisti che non hanno la possibilità di emergere”, le parole di Domenico Merlo, padre del cantante, a Verissimo.

L’appuntamento è per lunedì 6 giugno, alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di Rosà, per un incontro di calcio tra Play2Give e l’associazione solidale Romantico Ribelle, fondata in memoria di Michele Merlo e a sostegno della ricerca scientifica.



L’evento è patrocinato dalla Regione Veneto, ed è stato ideato insieme alla famiglia di Michele Merlo con Play2give e il Comune di Rosà, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus.

I biglietti sono disponibili in vendita da lunedì 16 maggio su Boxol, al prezzo di 12 euro per il settore parterre a sedere e al prezzo di 18 euro per la tribuna non numerata. L’incasso della raccolta fondi sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza Onlus per sostenere i progetti di ricerca ed assistenza alle malattie pediatriche ed all’ Associazione Romantico Ribelle.



L’evento sarà disponibile anche sul web, in diretta Twitch sul canale Play2Give con le presenze a bordo campo di Alice De Bortoli, Gaia Clerici ed altri ospiti.

I primi nomi confermati

Tra coloro che hanno confermato la propria presenza all’evento in memoria di Michele Merlo, alcuni dei suoi amici più cari del mondo dello spettacolo, tra i quali il cantante Riki che con lui ha mosso i primi passi ad Amici.



In campo: Grenbaud, ZW Jackson, Riki, Shade, Moreno, Jacopo ET, Boosta, Enzuccio, Sergej, Il boss del freestyle, Thomas Bocchimpani, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi.

