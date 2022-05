Sex/Life 2 potrebbe arrivare su Netflix già entro l’anno, visto che le riprese si sono appena concluse. La serie ha avuto un discreto successo lo scorso anno, con una storia incentrata sulla sessualità femminile e sulla ricerca del piacere: Netflix ne ha annunciato il rinnovo poco dopo il debutto.

Sex/Life 2 non ha ancora una data d’uscita, ma è appena entrata in post-produzione: lo ha confermato Adam Demos, che nella prima stagione è diventato centro dell’attenzione di gran parte del pubblico della serie per il suo nudo frontale diventato virale sui social.

La star di Sex/Life 2, interprete del personaggio di Brad Simon, ha spiegato che le riprese sono terminate di recente, appena “due settimane fa“. Senza diffondere dettagli sulla nuova stagione, Demos ha promesso a Entertainment Tonight un secondo capitolo migliore del primo:

Non posso dire nulla perché farei spoiler, ma è pazzesca. È stata una corsa sfrenata nella prima stagione e il livello si è alzato molto. Credo che nessuno resterà deluso, questo è certo.

Sex/Life 2 continuerà a raccontare la storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) mentre rimette in discussione la sua vita e il suo passato, quando si ritrova a scegliere tra la sua confortevole quotidianità familiare e una relazione sessuale molto più soddisfacente con la sua ex fiamma Brad, rientrato nella sua vita dopo anni nel tentativo di riconquistarla. La prima stagione della serie è stata galeotta per i protagonisti Shahi e Demos, che da quando si sono incontrati sul set di Sex/Life fanno coppia fissa.

