A Milano è il giorno di Radio Italia Live – Il Concerto, in diretta TV dalla centrale Piazza Duomo. Tanti gli artisti sul palco in rappresentanza della musica italiana, tutti accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Si inizia con un grande spoiler: stasera con Ultimo sul palco ci saranno i 2Cellos.

Conducono l’evento Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che ai tempi della presentazione dell’evento si sono detti entusiasti di tornare in Piazza Duomo dopo l’interruzione dei concerti degli ultimi anni a causa del Covid-19.

Riprendono adesso gli appuntamenti all’insegna della musica dal vivo in piazza e torna anche Radio Italia Live – Il Concerto con un grande appuntamento atteso per stasera, sabato 21 maggio, dalle ore 20.10. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti.

Come seguire Radio Italia Live – Il Concerto

Tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti in Piazza Duomo a Milano potranno seguire il concerto da casa in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso su Radio Italiasolomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su”Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Scaletta Radio Italia Live su TV8 stasera

(in ordino alfabetico)

ALESSANDRA AMOROSO

BLANCO

COEZ

ELISA

ELODIE

FRANCESCO GABBANI

GHALI

IRAMA

MARRACASH

MARCO MENGONI

GIANNI MORANDI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

RKOMI

SANGIOVANNI

ULTIMO

Continua a leggere su optimagazine.com