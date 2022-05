Grandi pulizie tra le app del Play Store sono in programma nell’immediato. Quasi un milione di soluzioni del noto store di Google sono in procinto di essere cancellate e dunque non più scaricabili. La decisione di Mountain View è più che sensata e segue una strategia di sicurezza soprattutto per i possessori di dispositivi hi-tech.

Il numero esatto di app del Play Store interessate dalle grandi pulizie di Google è 869.000, dunque un numero decisamente considerevole. Il motivo della cancellazione è presto detto: tutte queste soluzioni risultano non più aggiornate da almeno due anni. Per questo motivo esse rappresentano un grave rischio per la sicurezza di chi potrebbe ancora scaricarle nonostante i mancati update da parte degli sviluppatori.

I tempi per l’eliminazione di così tante app del Play Store non saranno brevissimi. Sembrerebbe che Google sia pronto a procedere all’operazione gradualmente a partire da adesso e fino alla fine dell’anno. La procedura andrà pure di pari passo con l’attualizzazione ad Android 13. Va precisato anche questo: si è preferito pianificare di cancellare questi strumenti al posto di nasconderli per un motivo ben previso. La seconda procedura non avrebbe messo al riparo dai rischi coloro che avevano già scaricato l’applicazione. Al contrario, la rimozione tutela un po’ tutti.

L’operazione che investe un così grande numero di app del Play Store di Google potrebbe stupire ma andrebbe detto che anche la controparte Apple è impegnata in un’analoga operazione di pulizia. In particolar modo, in effetti, anche sullo store di Cupertino si sta provvedendo alla cancellazione di tante applicazione solo in numero relativamente più basso rispetto a quelle per OS Android ma comunque importanti. La cancellazione riguarda ben 650.000 soluzioni e sempre con la stessa motivazione. Mancano gli aggiornamenti da troppo tempo oramai e la sicurezza per gli utenti è compromessa.

Continua a leggere su optimagazine.com

650.000