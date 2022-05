Una sorpresa arriva da parte di Ultimo al concerto di Radio Italia, atteso in Piazza Duomo a Milano per oggi – sabato 21 maggio. Il concerto torna a tenersi dopo l’interruzione causata dalla pandemia e sarà disponibile in diretta TV per chi non potrà seguirlo in presenza.

Tanti gli ospiti atteso sul palco dello show condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, nuovamente confermati alla guida dell’evento musicale dedicato alla musica italiana. Ci saranno gli artisti più seguiti del momento, da Blanco a Marco Mengoni, Elodie e Sangiovanni. Ci sarà anche Ultimo, atteso con il tour negli stadi tra qualche giorno.

E proprio da parte sua arriva una grande sorpresa. A poche ore dall’avvio del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano, Ultimo comunica che non sarà solo sul palco. Ai fan ha riservato un regalo, un feat. in esclusiva live che si consumerà esclusivamente sul palco del concertone gratuito organizzato da Radio Italia e atteso per stasera.

Sul palco Ultimo sarà accompagnato dai 2Cellos, che proprio qualche giorno fa hanno annunciato l’ultimo concerto della loro carriera in Italia. I 2Cellos si esibiranno all’Arena di Verona il prossimo 22 settembre. L’ultimo spettacolo atteso nel nostro Paese, una grande festa finale che hanno scelto di realizzare nella magia della cornice dell’anfiteatro scaligero.

“Stasera con 2 amici speciali sul palco di Radio Italia”, scrive Ultimo sui social. Condivide un breve video dalle prove taggando i 2Cellos: ecco la sorpresa di Ultimo al concerto di Radio Italia a Milano.

Scaletta del concerto di Radio Italia a Milano

(in ordino alfabetico)

ALESSANDRA AMOROSO

BLANCO

COEZ

ELISA

ELODIE

FRANCESCO GABBANI

GHALI

IRAMA

MARRACASH

MARCO MENGONI

GIANNI MORANDI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

RKOMI

SANGIOVANNI

ULTIMO

