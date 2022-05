Nei più grandi successi di Ghali, all’anagrafe Ghali Amdouni, c’è quel glorioso mix tra il rap contemporaneo, la trap più in voga degli ultimi anni e le origini di un artista che ha sempre portato in alto la sua bandiera. Con 3 album e un EP, oggi il rapper milanese è uno dei nomi più influenti della scena italiana contemporanea. Da poco Ghali è ritornato con un nuovo album, Sensazione Ultra, riprendendo un discorso già ben avviato con il precedente DNA e confermandosi come artista di successo.

Ninna Nanna (2016)

Come suggerisce il titolo, Ninna Nanna non è solo una nenia infantile: in questo brano Ghali si racconta, e la sua sincerità – oltre alle intuizioni di Charlie Charles, vera e propria garanzia del rap – viene premiata ottenendo il disco d’oro ad appena 14 giorni dall’uscita. “Ninna Nanna è il miglior singolo che abbia mai scritto”, dirà Ghali qualche anno dopo.

Cara Italia (2018)

Cara Italia diventa popolare dopo la versione remix usata in uno spot Vodafone. Il punto di forza? La linea vocale del ritornello, che ha tutte le carte per diventare un tormentone.

Good Times (2020)

Con Good Times Ghali dimostra di sapersi muovere anche in territorio disco-funk. Anche a questo giro il giovane rapper vince con un ritornello da cantare in coro e ballare senza sosta.

Mille Pare (Bad Times) (2020)

Sulla scia di Good Times, Mille Pare (Bad Times) è un bel pezzo funk radiofonico in cui l’artista ci invita a non considerare eterni i brutti momenti: “Fidati è solo un periodo”, canta nel ritornello in mezzo a un groove tagliente.

Walo (2022)

Con Walo Ghali ritorna e mette sul piatto le sue origini: il risultato è un brano alternative hip hop con sonorità ispirate alla musica africana.

Continua a leggere su optimagazine.com