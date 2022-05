Nei successi di ASAP Rocky c’è tutta la passione per il rap di un artista che a soli 8 anni ha scoperto la passione per la musica e le barre. Nel suo cuore c’erano i Run DMC, il Wu-Tang Clan e altri nomi eccellenti dell’hip hop internazionale, vera e propria fucina di ispirazione nonché maestri insostituibili. Con 3 album da solista e un mixtape – e 2 dischi col collettivo ASAP Mob – ASAP Rocky ha collaborato con tanti pezzi da 90 della scena mondiale.

F**kin’ Problems (2012)

In F**kin’ Problems ASAP Rocky duetta con Drake, Kendrick Lamar e 2 Chainz su un campionamento di Quit Hatin’ (Don’t Be Jealous) di Aaliyah. Nel testo ASAP Rocky sputa su quanti cercano di imitarlo: “Tutti questi figli di pu**ana vogliono vestirsi come me”.

Wild For The Night (2013)

Wild For The Night merita una menzione speciale: in questo singolo ASAP Rocky ha collaborato Birdy Nam Nam e soprattutto con Skrillex, e il risultato è evidente: il rap affila le lame con i synth dell’eroe del dubstep, e la “strana coppia” viene premiata dalla critica.

Fashion Killa (2013)

Fashion Killa è un brano controverso, almeno per la critica. Se da una parte ASAP Rocky viene accusato di attirare a sé le donne con stereotipi, dall’altra gli viene riconosciuta l’abilità con cui l’artista riesca a rappare su tutto.

Long.Live.ASAP Audio CD – Audiobook

01/15/2013 (Publication Date) - VIDOL (Publisher)

ASAP Forever (2018)

A proposito di collaborazioni eccellenti, ASAP Forever vince con il campionamento di Porcelain di Moby, che nel singolo viene accreditato come featuring. Un binomio che non ha bisogno di altre presentazioni.

DMB (2022)

Con DMB ASAP Rocky si toglie un sassolino dalla scarpa: Chris Brown, ex compagno della sua amata Rihanna, viene preso di mira nel verso: “Io non picchio la mia b**ch, io ho bisogno della mia b**ch”.

Continua a leggere su optimagazine.com