Una grande festa per Luigi Strangis a Lamezia, in occasione del suo ritorno a casa. Dopo la finale di Amici, il vincitore del talent show di Maria De Filippi è stato travolto dall’affetto della sua città, che lo ha accolto con una grande festa in piazza.

“C’è stata una festa di piazza nella mia città, è stato bellissimo sentire il calore di tutti”, ha detto il cantante a RTL 102.5. “In generale all’inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene”, le sue parole durante l’intervista, la prima dopo la vittoria nel programma. Ora per lui è all’orizzonte un album.

Un’esperienza bellissima e sorprendente, un percorso in salita, quello di Luigi Strangis ad Amici. Un percorso che però gli ha dato grandi soddisfazioni e molte altre dovranno ancora arrivare. La finale è stata per tutti i concorrenti una serata indimenticabile e, a telecamere spente, hanno continuato a festeggiare in casetta.

A proposito di questo, Luigi ha raccontato in radio: “L’ultima notte ci siamo riuniti in una camera e abbiamo dormito tutti insieme, è stato come un pigiama party per rivivere le emozioni. Si è creato un legame particolare e quindi cerchi di stare lì a viverti tutto”, sottolineando il legame che si è creato tra “colleghi”.

“In questi giorni ci siamo risentiti, poco perché ci sono tante cose da fare”, aggiunge. Per tutti adesso è il momento di intraprendere il proprio percorso nel mondo della danza o della musica, a seconda della disciplina, ma l’amicizia non si chiuderà con la finale di Amici.

“L’amicizia resterà, ci stimiamo tutti e siamo felici. Dopo otto mesi, convivendo tutto con delle persone, è normale che si creino dei rapporti molto forti, nella casetta ho vissuto delle emozioni che fuori non ho vissuto, per me sono una famiglia”, ha spiegato Luigi Strangis. “Il bello era che c’erano sempre confronti, non c’era mai un andarsi contro. Facevamo cose diverse ma ci venivamo incontro e ci consigliavamo a vicenda”, ha chiarito a proposito del rapporto con i colleghi di talent.

Del rapporto con Alex si è parlato tanto. Ma anche lì, si è trattato solo di confronto. “Tra noi c’è stima e rispetto e la stessa cosa è nei confronti del nostro lavoro”, ha precisato Luigi Strangis, travolto da un affetto inaspettato a telecamere spente: “Una volta uscito fuori sono rimasto sorpreso, anche perché è un privilegio stare a contatto con tante persone”.

Continua a leggere su optimagazine.com