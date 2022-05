Le qualifiche del GP di Spagna sono state al cardiopalma. La Formula1 riaccende i motori nel weekend sul circuito di Barcellona e, dopo le prove libere di venerdì che hanno premiato la Ferrari come la più veloce in pista, il sabato ha riconfermato il suo dominio.

Nel Q3, dopo un testacoda che ha fatto fermare il cuore dei tifosi, Charles Leclerc scende di nuovo in pista per tentare di strappare la pole a Max Verstappen su Red Bull. E ci riesce registrando un tempo record: 1’18″750, che lascia alle spalle il rivale olandese, nonché campione del mondo. Terza l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz, che si piazza in seconda fila (anche se certamente sperava di fare la sua prima pole position proprio in casa). Per Charles Leclerc si tratta invece della sua quarta pole stagionale.

La Mercedes resta però lì, in agguato. Quarto posto per George Russell, più staccato il sette volte campione del mondo e suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che partirà sesto. Tra loro c’è la Red Bull di Sergio Perez, insidioso in quinta posizione.

Settima la Alfa Romeo di Valtteri Bottas; Kevin Magnussen riesce a piazzare la sua Haas ottava. Chiudono la top 10: Daniel Ricciardo in McLaren (nona posizione) e Mick Schumacher (Haas).

I cavalli si vedono alla fine della corsa, e la gara di domani sarà cruciale nel mondiale. Speriamo quindi che sia proprio quello di Maranello a tagliare per primo il traguardo.

Questa dunque la griglia di partenza per la gara di domenica 22 maggio, alla fine delle qualifiche del GP di Spagna:

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (McLaren) Mick Schumacher (Haas) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Pierre Gasly (AlphaTauri) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Sebastian Vettel (Aston Martin) Fernando Alonso (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Nicolas Latifi (Williams)

Continua a leggere su optimagazine.com.