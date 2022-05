Nelle ultime ore sono comparsi titoli che parlano di un “lutto per Christian De Sica“, anche la notizia non viene ripresa da testate autorevoli.

Secondo questi titoli, l’attore romano avrebbe subito una grave perdita. La notizia è vera per metà, perché in verità De Sica ha sì reso omaggio a una persona scomparsa, ma non si tratterebbe di un suo congiunto. Qualche giorno fa la stessa cosa era successa con alcuni titoli che parlavano di una tragedia che avrebbe colpito Gino Paoli, facendo leva sul tentato suicidio di 50 anni fa.

La notizia è parzialmente vera, dicevamo, perché recentemente Christian De Sica ha pubblicato una storia Instagram per salutare Guido Lembo, chansonnier e mattatore dell’Isola di Capri nonché fondatore della taverna Anema E Core. Nota anche come “taverna dei vip”, Anema E Core era il cuore pulsante dell’isola.

Lembo lottava da anni contro una grave malattia e si è spento in una clinica di Castellammare di Stabia. Tantissimi i VIP che lo hanno conosciuto e hanno duettato con lui canzoni della tradizione napoletana, anche nomi internazionali: Jennifer Lopez, Giorgio Armani, Lucio Dalla, Fedez, Chiara Ferragni e anche il Re Del Pop Michael Jackson.

Tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo c’è, ovviamente, anche Christian De Sica. L’attore, infatti, gli ha reso omaggio sui social pubblicando una foto nelle storie di Instagram con il testo: “RIP. Un artista, un uomo buono. Ciao Guido“. Chi conosce bene i social sa bene che i personaggi famosi sono soliti rendere omaggi e tributi ad altri famosi scomparsi, così ha fatto l’attore romano.

Il “lutto per Christian De Sica” è dunque la morte di Guido Lembo, non di un parente stretto. Per il momento l’attore non ha commentato i titoli pubblicati nell’ultima giornata, ma è forte lo spavento che hanno provato i suoi ammiratori.

