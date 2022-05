Un’ottima notizia per gli amanti del marchio OnePlus che sono pronti ad acquistare un nuovo modello di smartphone. Appena annunciato ufficialmente, il nuovo OnePlus Nord 2T 5G è già disponibile in pre-ordine su Amazon. Le prime spedizioni dell’ottimo telefono medio di gamma saranno in partenza a partire dal 24 maggio. Questo fantastico device, dotato di prestazioni piuttosto elevate, è venduto comunque ad un prezzo molto interessante e non eccessivamente alto. Infatti, dalla data appena accennata, il dispositivo si potrà acquistare in pre-ordine al prezzo di 409 euro, nelle colorazioni Grey Shadow e Jade Fog. Il modello in questione è dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione ed è venduto e spedito dall’e-commerce . Andiamo a vedere insieme i principali dettagli tecnici.

Sotto la scocca del OnePlus Nord 2T 5G si trova il potente processore MediaTek Dimensity 1300, supportato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il terminale sfoggia un interessante display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90Hz. Lo schermo è incredibilmente fluido e supporta l’HDR10+ per vivacizzare le maratone su app come Amazon Prime, Hulu, e YouTube. Il tutto è alimentato da un’ampia batteria da 4500mAh (cui ricarica completa si ottiene in soli 15 minuti) e, grazie anche dal sistema di ricarica ultra-rapido SUPERVOOC a 80 W, riesce a battere in velocità qualsiasi altro smartphone della gamma Nord.

OnePlus Nord 2T 5G - 8GB RAM 128GB con tripla fotocamera con IA da... Fotocamera flagship da 50 MP con Sony IMX766 + OIS, fotocamera...

Nord 2T ha la stessa fotocamera anteriore da 32 MP di OnePlus 10 Pro,...

Quanto al comparto fotografico, il nuovo OnePlus Nord 2T 5G, dal 24 maggio in pre-ordine su Amazon, presenta sul retro una tripla fotocamera i cui sensori sono così distribuiti: il principale, ovvero il Sony IMX766, da 50MP con OIS, il secondo sensore ultra-grandangolare da 8MP e il terzo è un obiettivo monocromatico da 2MP. La fotocamera anteriore, invece, mostra un sensore da 32MP di eccellente qualità. Insomma, si tratta di un device con i fiocchi che non bisognerà farsi scappare, soprattutto al prezzo di 409,00 in pre-ordine.

