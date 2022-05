Sono disponibili gli ultimissimi biglietti per Trentino Music Arena, la location che oggi – venerdì 20 maggio – accoglierà la prima tappa del tour di Vasco Rossi. 120.000 persone sono attese in città e l’invito è quello di lasciare l’auto nei parcheggi appositi per poi spostarsi con le navette a disposizione.

Tantissimi coloro che hanno già provveduto all’acquisto dei biglietti per lo spettacolo più atteso dell’anno. Se, però, vi trovate in zona Trento e volete partecipare al concerto, non avendo ancora provveduto ai ticket, sappiate che per voi ci sono buone notizie. Un limitato numero di biglietti per il concerto di Vasco a Trento è infatti ancora disponibile. Potete recarvi in cassa oppure presso uno dei punti vendita autorizzati, prima della chiusura degli stessi.

I biglietti disponibili sono quelli per la zona del Pit3, quella più distante dal palco, al prezzo di 51,75 euro attraverso i circuiti TicketOne e Vivaticket. Avrete così la possibilità di assistere ad un grande, ed irrinunciabile, spettacolo: quello del KOM che torna sul palco finalmente stasera, pronto a inaugurare la nuova location trentina adibita agli eventi.

La scaletta? Anche questa da non perdere. Presenti tutti i maggiori successi del Blasco per un viaggio nel suo percorso artistico, dagli esordi ad oggi. Le canzoni che circolano con la scaletta in questo momento sono da considerare provvisorie e non ufficiali fino all’effettivo svolgimento dello spettacolo.

Scaletta concerto di Vasco 2022

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

(bis)

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara