Non ci sono più dubbi sulla data di uscita della Xiaomi Mi Band 7. Già nel weekend scorso era stato ribadito che per il lancio del nuovo fitness tracker sarebbe stato necessario pochissimo tempo. Ebbene, oggi possiamo confermare che il lancio è prenotato per inizio della prossima settimana. L’informazione è giunta dai vertici dell’azienda che ha confermato il lancio del Redmi Note 11T in Cina a giorni e con esso anche di alcuni indossabili tra cui il protagonista di questo approfondimento.

La data da segnare in calendario per l’uscita della Xiaomi Mi Band 7 è quella di martedì 24 maggio. Probabilmente si tratterà del solo lancio cinese del dispositivo e per quanto riguarda l’arrivo dalle nostre parti dello stesso esemplare bisognerà attendere anche svariate settimane se non mesi. Intanto, tuttavia, conosceremo tutte le specifiche tecniche del device: qualche chiarimento in più sullo schermo del prossimo braccialetto smart è trapelato con quasi assoluta certezza anche nelle ultime ore e non mancherà di essere riportato proprio oggi.

Il design della Xiaomi Mi Band 7 non cambia neanche per il 2022 ma lo schermo AMOLED dovrebbe essere di 1,62 pollici, con una crescita innegabile rispetto alle dimensioni da 1,56 pollici della Mi Band 6 del 2021. Si presume dunque che sul pannello rinnovato siano potenzialmente visibili più contenuti ma è prematuro fare delle ipotesi anche sulle ottimizzazioni software pensare da Xiaomi per la band. Difficile poi che per il dispositivo manchi il modulo NFC per i pagamenti elettronici. Quest’ultimo è giunto anche nei mercati occidentali con l’esemplare dell’anno scorso, dunque non potrà mancare in alcun modo. Per tutti gli altri dettagli ma anche per capire il prezzo con il quale il dispositivo verrà proposto almeno nel mercato cinese dovremo aspettare senz’altro ma davvero poco vista la prossima presentazione di martedì 24 maggio.

