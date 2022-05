Stranger Things 4 sta per debuttare su Netflix con il volume 1 della stagione, che sarà disponibile dal 27 maggio e includerà i primi 7 episodi. Il secondo uscirà invece il 1° luglio, con gli episodi 8 e 9: quest’ultimo sarà un finale speciale della durata di due ore e in generale l’intera stagione durerà nel complesso 5 ore in più rispetto alle precedenti.

Lo ha fatto sapere Netflix rilasciando un’anteprima di Stranger Things 4 del primo episodio della quarta stagione, a una settimana dal suo debutto. La sequenza si apre con una sequenza di immagini da quella che sembra una mattina qualunque a Hawkins, con la differenza che a bere il caffè, leggere il giornale e fare il cruciverba prima di prepararsi per andare a lavoro è il dottor Brenner dei laboratori nazionali di Hawkins. Di fatto la serie si apre con un flashback: siamo nel 1979 e Brenner sta conducendo controversi esperimenti su bambini dalle doti speciali. Tra i corridoi dell’edificio si intravede anche la stanza numero 11, quella appunto di Undici (il personaggio di Millie Bobbie Brown).

La trama principale di Stranger Things 4 è ambientata però negli anni Ottanta: sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che nel finale della terza stagione ha portato terrore e distruzione a Hawkins e nel quale Hopper è apparentemente morto. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà dell’età adolescenziale e del liceo non facilitano le cose. In questo periodo di particolarmente vulnerabilità, una nuova e orribile minaccia soprannaturale si fa strada e un mistero cruento, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Ecco i primi 8 minuti di Stranger Things 4, che riportano Undici e gli esperimenti sui suoi poteri soprannaturali al centro della trama.

