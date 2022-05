A Trento è il grande giorno di Vasco Rossi: si apre così il Vasco Live 2022 e il Blasco inaugura la Trentino Music Arena con un grande evento dal vivo che arriva dopo i due anni di pandemia.

Sono attese a Trento oggi circa 120.000 persone, tanti sono i biglietti venduti per il concerto di Vasco Rossi a Trento, evento ancora più importante per i fan del Blasco anche perché si tratta ufficialmente del primo spettacolo della tournée 2022.

C’è molta attesa per l’evento di stasera, che riporterà Vasco Rossi dal vivo dopo l’interruzione delle attività live dovuta alla pandemia. Tanta attesa anche per le canzoni in scaletta.

Cosa aspettarsi dalla scaletta di Vasco 2022? In scaletta i suoi migliori successi per un viaggio a ritroso nelle tappe fondamentali della sua carriera su un palco di 90 metri lineari di palco (alto 30 metri) con più di 1000 lavoratori coinvolti.

Scaletta Vasco 2022

Quali saranno le canzoni nella scaletta di Vasco nel 2022? Non mancheranno i suoi successi, a partire da Albachiara, ma anche Un senso, Ti prendo e ti porto via, Sally, Vita spericolata, e i brani più recenti.

Per conoscere la scaletta completa bisognerà attendere qualche indiscrezione in rete. Nella prima tappa della tournée, non essendoci stati altri spettacoli prima, l’elenco delle canzoni in scaletta non è noto.

Biglietti per Vasco a Trento

Per il concerto di Vasco a Trento sono ancora disponibili alcuni biglietti in prevendita. Li si può acquistare direttamente in cassa oppure in uno dei punti vendita autorizzati. Disponibilità nel Pit 3 al prezzo di 51,75 euro attraverso i circuiti TicketOne e Vivaticket.