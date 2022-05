Il colosso di Seul ha in programma di aggiornare la batteria collocata all’interno del suo prossimo dispositivo pieghevole. Come riportato da ‘SamMobile‘, c’è da notare che alcune prove suggeriscono che l’azienda asiatica sta testando due set di batterie per il Samsung Galaxy Z Flip 4. La grande notizia è che entrambi i set di batterie hanno una capacità nominale superiore rispetto al sistema a doppia batteria del Galaxy Z Flip 3.

Come i precedenti telefoni flip del produttore sudcoreano, il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà alimentato da due batterie chiamate a lavorare insieme come se fossero una. I documenti hanno accennato ad un aumento di 100mAh rispetto all’unità da 3300mAh presente nel Galaxy Z Flip 3. Secondo quanto emerso dalla certificazione 3C, il colosso di Seul sta anche testando una batteria combinata con una capacità nominale di 3595mAh. L’OEM asiatico sta testando due batteria con numero prodotto EB-BF723ABY e EB-BF724ABY: la prima con una capacità nominale di 2555mAh e la seconda da 1040mAh, per raggiungere insieme la capacità totale di 3505mAh.

Tutte queste indiscrezioni dovrebbero rendere più facile intuire le specifiche della batteria del Samsung Galaxy Z Flip 4, ma non è così: 3C si riferisce ad entrambe queste batterie come ‘secondarie‘, il che potrebbe indicare che ciascuna sia destinata a diversi modelli Z Flip. Dopotutto, il colosso di Seul potrebbe rilasciare tre modelli di dispositivi pieghevoli entro la fine dell’anno. Non è escluso che l’OEM asiatico stia testando entrambe le batteria, decidendo solo alla fine quale utilizzare come unità secondaria per il Samsung Galaxy Z Flip 4. Lo smartphone, volendovi dare altre interessanti indicazioni, dovrebbe anche montare il prossimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen.1+, contraddistinto da un processo produttivo TSMC a 5nm.

