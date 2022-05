Rihanna è diventa mamma. L’indiscrezione arriva dal tabloid TMZ che solo nelle ultime ore ha riportato la notizia. Secondo le prime indiscrezioni il figlio della popstar e del rapper ASAP Rocky è nato il 13 maggio. Per il momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni.

Rihanna è diventata mamma

TMZ scrive che il nome del bambino non è ancora stato reso noto. Per il momento si sa che il primo figlio di Rihanna e ASAP Rocky è nato a Los Angeles.

La coppia aveva reso pubblica la gravidanza a gennaio e Rihanna si è mostrata più volte mentre sfoggiava con orgoglio il pancione. L’ultimo avvistamento della popstar risale al 9 maggio, pochissimi giorni prima del parto. Recentemente la coppia ha collaborato al video del singolo DMB (Dats Mah B**ch) di ASAP Rocky. Il rapper, nel video, ha lanciato anche una frecciatina contro Chris Brown per il tremendo fatto di cronaca del 2009, quando l’ex compagno di Rihanna la colpì in pieno volto costringendola al ricovero in ospedale.

Soprattutto, al termine del video la coppia ha dichiarato il futuro matrimonio, che data la nascita del primo figlio potrebbe essere il prossimo step della loro relazione.

I problemi di ASAP Rocky

Negli ultimi mesi la coppia si è spesso ritrovata al centro dell’attenzione mediatica. In primo luogo, erano circolati i rumor su un probabile tradimento da parte di ASAP Rocky, notizia smentita dalla designer Amina Muaddi.

Ancora, nel mese di aprile ASAP Rocky è stato arrestato per il presunto ferimento di un uomo durante una sparatoria. La popstar di Umbrella gli è sempre stata vicino, partecipando ai suoi concerti e chiudendosi in un rispettoso e religioso silenzio per non fomentare la stampa.

Ora che Rihanna è diventata mamma si attendono dichiarazioni dalla coppia o dai loro portavoce, e potrebbe trattarsi di poche ore.

