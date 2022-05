In questi ultimi giorni è giunto un interessante rumor dalla Cina secondo cui l’azienda tecnologica Realme sarebbe già pronta a mettersi a lavoro su un nuovo tablet di fascia medio-alta e contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Come ha spiegato Xu Qi, vicepresidente di Realme, il nuovo dispositivo sarà il ‘re dei tablet e della sua fascia di prezzo’, considerando che monterà il processore Qualcomm Snapdragon 870. La società fa sapere anche che questo dispositivo sarà molto competitivo sul mercato dei tablet Android. Il noto blogger tecnologico cinese @DCS ha affermato che Realme Pad verrà fornito con un display LCD con risoluzione Quad HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Inoltre, sarà alimentato da una batteria da 8360mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida.

Come ricorda il blogger cinese, lo scorso anno Realme ha presentato in anteprima il suo tablet con un processore Helio G80. Quest’anno, invece, è stato introdotto sul mercato il Realme Pad mini basato su UNISOC Tiger T616, con uno schermo da 8,7 pollici e una batteria da 6400mAh. Il presunto Realme Pad, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe offrire due opzioni: una versione di fascia alta e una versione di fascia bassa. La versione di fascia bassa sarà il tablet con Snapdragon 870 più conveniente e questo significa che tale dispositivo non costerà più di 296 dollari (intorno ai 280 euro o poco più).

Ora come ora, non conosciamo ulteriori dettagli in merito, ma secondo i recenti rumors circa la data di lancio si presuppone che la presentazione sarà programmata verso la fine del mese di maggio e che, con elevata probabilità, il prodotto arriverà anche in Italia. Inoltre, Realme potrebbe lanciare un nuovo smartphone: il Realme GT Neo3 “Naruto” in edizione limitata che supporta una velocissima ricarica a 150W, caricando la batteria da 4500mAh al 100% in meno di un quarto d’ora.

